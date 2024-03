Das Fußball-Frühjahr in der 2. Liga ist kaum angerollt und schon hat der GAK seinen ohnehin schon großen Polster von acht Zählern aus der Winterpause auf satte 13 Punkte ausgebaut. Während die Rotjacken mit zwei Siegen in das neue Jahr gestartet sind, ließ die Konkurrenz Federn. Und so ist der GAK mit Ende Februar 2024 von allen Tabellenführern aus den jeweils beiden höchsten Spielklassen Europas Top-15-Nationen die alleinstehende Nummer eins: Kein anderes Team hat an der Tabellenspitze einen größeren Abstand zum Zweitplatzierten.