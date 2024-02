Das „Rio All Suite Hotel and Casino“ in Las Vegas liegt nur wenige hundert Meter abseits des berühmten „Strip“ in Las Vegas, umfasst über 2500 Suiten und wurde 1999 vom Glücksspiel-Giganten Harrah‘s Entertainment für 888 Millionen Dollar übernommen. Bis 2021 galt der Komplex als das Mekka für Pokerspieler und Austragungsort der „World Series of Poker“. Heuer richten sich alle Augen auf die Billard-Elite, die im Rahmen der „Las Vegas Open“ ihren Saisonauftakt zelebriert.