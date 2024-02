Ein letztes Mal noch streifte der Klagenfurter Rasid Mahalbasic am Donnerstag das Trikot des österreichischen Nationalteams über – und überzeugte beim 106:91 über Armenien in seinem 99. Länderspiel einmal mehr als Kapitän und Topscorer (27 Punkte). Auch wenn der Center mit hohen Erwartungen von einer „durchschnittlichen Leistung meinerseits“ sprach, führte er das Team noch einmal zu einem wichtigen ersten Sieg in der WM-Vorqualifikation für 2027. Nun sei der Moment aber gekommen, einen Schlussstrich zu ziehen. „Die Quali geht für ein Turnier, bei dem ich schon 37 sein werde. Es wäre egoistisch von mir, jetzt nicht den Weg freizumachen für eine jüngere Generation, der ich mehr Erfolg wünsche, als es uns vergönnt war“, sagte er im ausverkauften Wiener Hallmann-Dome.