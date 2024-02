Nun ist es also vollbracht. Der KAC holte in Wien gleich drei Zähler und damit mehr als das mikrige Pünktchen, das vor der Partie noch für den endgültigen Grunddurchgangssieg gefehlt hätte. Erstes Pickrecht fürs Viertelfinale und auch Heimrecht bis ins Finale sind damit für die Rotjacken reserviert. Und bevor KAC-Trainer Kirk Furey die richtigen Worte zur Einordnung fand, schickte Caps-Kollege Christian Dolezal ein dickes Lob voraus: „Wir haben sie am Video analysiert und es hat schon brutal ausgeschaut. Aber live ist es noch brutaler. Sie sind so variabel, man findet kaum Lösungen. Ich habe in den letzten Jahren keine Mannschaft gesehen, die so Eishockey spielen kann. Unter dem Trainerteam spielen sie noch zwei Klassen besser.“