Mit dem Deal mit Red Bull hat Profirennstall Bora-hansgrohe für Aufsehen gesorgt. Teamchef Ralph Denk ist zu Gast im „Windschatten“, dem Talk der Tour of Austria. „Es gibt enormes globales Vermarktungspotenzial für unseren Sport. Ich wünsche mir, dass wir alle Stakeholder zusammenspannen und dieses Potenzial ausschöpfen“, sagt Denk. Mit dabei ist auch der international tätige Manager Marc Bator. Er hat Felix Gall unter seine Fittiche genommen. „Der weltweite Radsport steht vor der vielleicht wichtigsten Entscheidung der vergangenen Jahrzehnte. Er kann viel gewinnen und versehen mit einer klaren Strategie zu einer modernen Sportplattform – ähnlich wie Formel 1, American Football und in Teilen auch Fußball – transformieren. Oder er bleibt das, was er ist: ein zwar geliebtes, jedoch unstrukturiertes und vor allem unterfinanziertes Nischenprodukt. Was am Ende Rückschritt bedeutet. Es braucht jetzt gute Ideen, Mut und Geschlossenheit – und eine klare Ansage an diejenigen, die einen Reformprozess nicht mittragen oder gar verhindern.“

