Dominic Thiem und Benjamin Ebrahimzadeh gehen ab sofort getrennte Wege. Das gab der 30-Jährige heute bei einer Pressekonferenz bekannt. Die Zusammenarbeit des Lichtenwörthers mit dem deutsch-iranischen Tenniscoach endet damit nach nicht einmal einem Jahr.

Wie bekannt wurde, trainiert Dominic Thiem künftig bei seinem Vater Wolfgang in Traiskirchen und Oberpullendorf. Wer allerdings der neue Touringcoach werden wird, ist noch nicht bekannt.

Und so geht es beim Ex-US-Open-Sieger in den nächsten Wochen weiter: Kommendes Wochenende spielt er das Davis-Cup-Duell in Irland, dann ein UTS-Turnier in Oslo, und im März nicht US-Tour, sondern drei Challenger in Europa, nämlich in Fehervar, Zadar und Neapel. „Mein Ranking ist nicht ideal. Ich hoffe, mich über die Challenger vorarbeiten zu können, damit ich die Saison besser planen kann“, sagte Thiem zu den nächsten Wochen. Und lässt dann noch einmal aufhorchen: „Ich sehe diese Saison als letzte Chance. Denn wenn mir heuer nicht ein großer Schritt im Ranking nach oben gelingt, muss ich mir die Sinnfrage stellen.“