Jürgen Klopp hört im Sommer als Trainer des FC Liverpool auf. Das teilte der Trainer in einem Statement seines Klubs am Freitag mit. Der 56-Jährige wird seinen bis 2026 gültigen Vertrag somit nicht erfüllen. Klopp habe den Eigentümern des LFC kommuniziert, dass er seinen Posten nach Ablauf der Spielzeit aufgeben möchte. Nicht nur Klopp, auch seine Assistenten Pepijn Lijnders, Peter Krawietz und Vitor Matos werden dem Verein an der Anfield Road den Rücken kehren.

In einem Statement meinte Klopp: „Ich kann verstehen, dass es für viele Menschen in diesem Moment ein Schock ist, aber natürlich kann ich es erklären – oder zumindest versuchen, es zu erklären.“ Er liebe den Verein, die Stadt, die Mannschaft und die Fans. Aber: „Dass ich diese Entscheidung trotzdem treffe, zeigt Ihnen, dass ich davon überzeugt bin, dass es die Entscheidung ist, die ich treffen muss.“ Grund für den Abgang sei, dass „mir die Energie ausgeht“. Er wisse schon länger, dass er den Abgang ankündigen müsse, nun sei der Zeitpunkt gekommen: „Ich weiß, dass ich diesen Job nicht immer und immer wieder machen kann.“

Der Deutsche hatte Liverpool am 8. Oktober 2015 übernommen, nach Stationen in Mainz und Dortmund. Und er hatte bei den „Reds“ eine Erfolgsgeschichte eingeleitet, holte 2019 den Titel in der Champions League und 2020 die englische Meisterschaft.