Wie bitter ist das denn? Vincent Wieser startet in diesem Jahr (nach erfolgreicher Matura in Schladming sozusagen erstmals als „Ski-Profi“) so richtig durch, gewann die erste Europacup-Abfahrt der Saison, feierte in den beiden Trainings in Kitzbühel eine gelungene Steif-Premiere. Dass er auf sein Weltcup-Debüt verzichtete, hatte auch mit den in dieser Woche folgenden Europacup-Rennen in Tarvis zu tun. Eine goldrichtige Entscheidung: denn am Montag feierte der 21-Jährige aus Schladming seinen ersten Sieg in einem Europacup-Super-G. Nun aber kam das bittere Erwachen: In der Abfahrt in Italien kam der Bronzemedaillengewinner der Junioren-WM des Vorjahres in St. Anton zu Sturz. Übrigens nach bester zweiter und letzter Zwischenzeit ...