Links, rechts, geradeaus oder doch quer über das Schneefeld? Bei der WM in der Skiorientierung ist ein Höchstmaß an Orientierungssinn und Leistungsfähigkeit erforderlich, wenn es in der Ramsau zwischen den Posten auf Langlauflatten hin und her geht. Österreichs Prima Antonia Erhart ist gerüstet und hat sich mit dem Staatsmeistertitel über die Mitteldistanz noch einmal Selbstvertrauen geholt. „So kommt man gerne zur WM“, sagt die Juristin (25) und lacht. Die stärkste Konkurrenz kommt aus Skandinavien und der Schweiz. „Da das Tempo auf den Loipen sehr hoch ist, muss man einen guten Kartenkontakt halten und vorausplanen.“ Gelaufen wird nicht nur auf den breiten Loipen des Hochplateaus, sondern auch auf schmalen Spuren, die Skidoos ziehen. Auf denen ist es läuferisch „sehr anspruchsvoll“, verrät die Grazerin. Auch wenn Abkürzungen erlaubt sind, verlassen die Besten die Spuren kaum. „Vielleicht kürzt man bergab über ein freies Feld einmal ab, aber nicht im Wald.“ Dazu muss freilich auch der Untergrund hart genug sein.