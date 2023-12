Am Montag um 9 Uhr früh wurde offiziell, was seit einiger Zeit gerüchteweise durch die Ski-Weltcup geistert: Franziska Gritsch und der Österreichische Skiverband gehen künftig getrennte Wege. Die 26-Jährige wird, vorerst einmal für den Rest dieser Saison, mit einem eigens ins Leben gerufenen Privatteam arbeiten, alle Trainings und Reisen selbst bestreiten. Der Hintergrund der Geschichte: Zwischen Gritsch und dem Co-Trainer der Technikerinnen, Florian Stengg, gab und gibt es nicht nur eine berufliche Beziehung, sondern auch eine private. Die – logische – Folge: Der Verband zog Stengg aus der Gruppe ab, das wiederum akzeptierte Gritsch nicht. Sie habe zu den anderen Trainern kein Vertrauen, wolle nur mit Stengg arbeiten.

Vergangene Woche einigte man sich darauf, den getrennten Weg zu probieren. „Franziska wird sich eigenständig vorbereiten, aber Kadermitglied bleiben. Sie wird weiter den Bekleidungsrichtlinien des Verbandes Folge leisten, ihren Kopfsponsor behalten. Wir werden auch ihre Reisen zu den Rennen und die Unterkünfte bezahlen, das Training muss sie sich aber selbst organisieren“, sagte Generalsekretär Christian Scherer in Alta Badia und ergänzte: „Mit ihrem Lebenspartner Florian Stengg haben wir uns auf eine einvernehmliche Auflösung des Dienstverhältnisses geeinigt. Beide wollen ihr Projekt für den Rest der Saison vorantreiben, dann haben wir vereinbart, uns noch einmal zusammenzusetzen.“

Mit Florian Stengg will Franzi Gritsch eigene Wege gehen. © Ski Austria/GEPA/EXPA

Der sportliche Leiter Herbert Mandl stellte klar: „Die Beziehung zwischen Franzi und Florian hat sich entwickelt, es ist eine feste Beziehung. Und eine Sache, die man nicht verhindern kann und will. Aber es ist in der Mannschaft nicht tragbar und wäre auch den Teamkolleginnen gegenüber nicht fair.“ Deshalb sei Stengg aus der Gruppe ausgeschieden, man habe ihm eine andere Tätigkeit angeboten. Das wiederum fand nicht den Gefallen von Gritsch: „Sie wollte unbedingt mit ihm weitertrainieren, hat zu den anderen Trainern kein Vertrauen mehr. Sie will mit ihm wieder ins Lot kommen.“

Getrenntes Training, getrennte Reisen, getrennte Hotels

Einfach wird der Weg aber nicht: Gemeinsame Trainings mit ÖSV-Teams sind ausgeschlossen, Gritsch und ihr Team müssen diese selbst organisieren. Zudem wird die 26-Jährige auch nicht in den Hotels wohnen dürfen, in denen die Mannschaft logiert. Ihren Trainer muss sie ebenso selbst bezahlen wie diverse Trainings. Gritsch war aber von ihrem Entschluss nicht abzubringen. Dass sie durchaus auf ihrer Meinung beharrt, war schon zu Beginn der Corona-Pandemie so, als sie sich weigerte, sich impfen zu lassen und daher nicht im Weltcup starten durfte. Damals aber wechselte sie in den Europacup und holte sich als Gesamtsiegerin Fixplätze im Weltcup. Damals Trainer im Europacup: Florian Stengg.

Ihr Servicemann wird ihr von der Firma Head weiter gestellt, der wird aber künftig bei der Vereinigung der Skierzeuger „SRS“ angemeldet sein. Es soll also möglichst wenig Berührungspunkte mit dem Verband und den Athletinnen geben.

Klarerweise wird es in Folge auch im Technik-Team des Verbandes Änderungen geben: Meinrad Tatschl, der einst mit Anna Veith arbeitete und zuletzt für Läuferinnen abgestellt war, die nach Verletzungen um die Rückkehr kämpfen, kehrt als Co-Trainer in die Mannschaft zurück.

Für eine allfällige Rückkehr von Gritsch in den Trainingsbetrieb mit dem Team bleibt man seitens ÖSV offen und jederzeit gesprächsbereit, hieß es in einer Aussendung des Verbands.