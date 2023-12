Am Ende zählen genau nur die drei Punkte. Und wir wollen da rauf fahren und diesen Sieg holen.“ KAC-Verteidiger David Maier fasst relativ trocken zusammen, worum es heute in der italienischen Provinz Vicenza für die Rotjacken geht. Freilich sind die Athletiker, die nach zwei Niederlagen unter der Woche einen 4:3-Arbeitssieg im Shootout gegen Innsbruck holten, gegen den Tabellen-Elften der Favorit, egal wo gespielt wird. Aber der Standort Asiago auf 1001 Metern Seehöhe, wo schon mehrere Große stolperten, hat es aus mehreren Gründen in sich. „Es stimmt schon, Spiele dort sind immer zäh. Einerseits ist die Anreise schon lang, vor allem wenn du wie wir heute am Spieltag hinfährst. Des Weiteren ist die Halle nicht gerade die modernste, zu dem kommt auch noch, dass kaum Fans drinnen sind“, erklärt Maier, dessen Team beim letzten Auftritt in Asiago mit 1:2 in der Verlängerung verlor.