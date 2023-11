Pecco Bagnaia hat vor dem großen Saisonfinale der MotoGP in Valencia die weitaus besseren Karten. Sein größtes Ass ist der Vorsprung von 21 Punkten im WM-Zwischenstand. Da muss Jorge Martin mit seiner Pramac-Kunden-Ducati schon 22 Zähler gegenüber dem Ducati-Werkspiloten aufholen. Weil bei Punktegleichstand ginge der Titel an den Italiener aufgrund der höheren Anzahl von Siegen. Er hat heuer sechsmal gewonnen. Martin käme bestenfalls auf fünf.

Andererseits genügen Bagnaia schon 16 Punkte. Da würde Jorge Martin selbst ein perfektes Wochenende mit Siegen im Sprint und Hauptrennen nichts mehr nützen. 16 Punkte bekommt man für einen dritten Platz im Grand Prix, zwölf für einen Sieg im Sprint. Will Bagnaia also schon am Samstag Weltmeister werden, muss er den Sprint gewinnen und Martin darf höchstens Dritter werden.

Es spricht also wirklich sehr viel für eine Titelverteidigung des Italieners. Auch wenn sich gerade in der MotoGP sehr schnell ein Blatt wenden kann. So wie in Katar zuletzt. In einer Phase, in der Jorge Martin schon ganz in die Nähe des WM-Titels sauste, als der den Sprint gewann, im Hauptrennen aber von einem Platz zum anderen durchgereicht wurde. Und am Ende nur Zehnter wurde. Den Schuldigen hatte der Spanier schnell gefunden. Ein schlechter Reifensatz sei verantwortlich gewesen und Martin meinte sogar, Michelin habe ihm den Titel gestohlen.

Martin hatte in Qatar mit viel zu wenige Grip am Hinterreifen zu kämpfen. Bagnaia baute seinen Vorsprung dadurch als Zweiter auf 21 Punkte aus. Und der 26-jährige Italiener weiß, was das bedeutet habe. „Mit diesem Vorsprung nach Valencia zu kommen, bringt mich mit Sicherheit in die bestmögliche Situation. Es ist aber sehr einfach, in dieser WM, in der pro Wochenende bis zu 37 Punkte zu holen sind, Punkte zu verlieren. Einfach wird es mit Sicherheit nicht, wir sind aber in der besten Situation vor dem Finale.“