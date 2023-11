Nun ist es hochoffiziell. Seit Tagen und Wochen geistert das Gerücht um einen Deal zwischen Ferdinand Habsburg und Alpine durch die „Blätterwelt“. Am Mittwoch gab der österreichische Rennfahrer und Urenkel des letzten Kaisers von Österreich bekannt, dass er einen Vertrag mit Alpine unterschrieben hat. Damit fährt Habsburg in der WEC 2024 in der Topkategorie, natürlich auch beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans.

Schon in einem der letzten Interviews gab Habsburg zu, mit Alpine konkrete Gespräche zu führen, aber auch mit anderen Herstellern sei er in Gesprächen. Nun wird er eben seine Französisch-Kenntnisse etwas verbessern dürfen. Sein Teamkollege wird übrigens unter anderen auch Mick Schumacher. Die weiteren Alpine-Piloten 2024 sind Paul-Loup Chatin, Nicolas Lapierre, Charles Milesi und Matthieu Vaxiviere.

Mit dem A424, so die genaue Bezeichnung des Hypercars wird Habsburg noch heuer die ersten Testrunden drehen dürfen. Bevor er eine Kurzvisite bei der Asian Le Mans Serie unternimmt. Mittlerweile wurden aber von den restlichen Stammfahrern ausgiebige Langstreckentests absolviert

Bis Ende 2023 war Alpine noch in der LMP2-Klasse engagiert. Diese Klasse wird es 2024 nur noch bei den 24 Stunden von Le Mans, nicht aber in der restlichen WM. Und Ferdinand Habsburg war durchaus erfolgreich in der Kategorie. Vier Rennsiege, darunter Le Mans 2021, neun Podestplätze und ein WM-Titel stehen in der Erfolgsbilanz.