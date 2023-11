Der LMP2-Champion der Asian Le Mans Series 2021, Ferdinand Habsburg, kehrt zu Nielsen Racing in die Serie zurück, in der er seinen ersten Langstreckentitel holte. Der 26-jährige LMP2-Welt-, Asien- und Europameister und Le-Mans-Sieger aus Österreich teilt sich das Auto mit Ian Loggie (GBR) und Alex García (MEX).

Das erste Rennen findet am 2./3. Dezember in Sepang (Malaysia) statt. 2024 folgen dann die 4-Stunden-Rennen in Dubai (4. Februar) und Abu Dhabi (10./11. Februar).

Es wäre im sehr recht, wenn er noch auf vielen Rennstrecken zu sehen sein wird, hatte Habsburg zuletzt in einem Interview erwähnt. Gesagt, getan. „Ich wollte nicht, dass diese Saison noch zu Ende ist, und Nielsen hat meine Gebete erhört. Ich bin sehr glücklich, in ihrem Team für die Asian Le Mans Series zu sein, und freue mich sehr darauf, in Malaysia zu fahren.“

Alpine wird immer wahrscheinlicher

Nichts Konkretes ist aus dem WEC-Lager zu hören, wobei sich die Anzeichen auf ein Engagement bei Alpine verdichten. So könnten folgende Fahrer beim französischen Team landen: Charles Milesi, Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere, Ferdinand Habsburg, Mick Schumacher und Jack Doohan.