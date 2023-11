Eine von Marcus Rashford am vergangenen Sonntag Stunden nach dem mit 0:3 verlorenen Manchester-Derby gegen City gegebene Geburtstagsparty ist bei United-Coach Erik ten Hag schlecht angekommen. „Das war inakzeptabel“, sagte der Trainer vor dem Liga-Spiel am (heutigen) Samstag bei Fulham. „Das habe ich ihm gesagt, er hat sich entschuldigt. Das ist es.“ Rashford hatte seinen am Dienstag begangenen 26. Geburtstag zwei Tage zuvor in einem exklusiven Club in Manchester gefeiert.

Die Angelegenheit sei intern geregelt worden, und Rashford danach für den Kader gegen Fulham berücksichtigt worden. Kurz vor dem Spiel ist er aber wieder aus dem Kader entlassen worden, laut Clubangaben wegen fehlender Fitness nach einem Schlag im Training gegen ein Bein. „Er hat einen Fehler gemacht“, meinte der Niederländer über den Teamspieler grundsätzlich. „Ich bin aber sicher, dass er sich jetzt wieder gut verhält und dem Team mit seinen Leistungen hilft, Siege einzufahren.“