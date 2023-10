Fußball-Weltmeister Lionel Messi ist sich sicher, dass auch Erling Haaland und Kylian Mbappé in den kommenden Jahren den Ballon d‘Or gewinnen werden. „Erling hätte es auch sehr verdient gehabt. Er hat die Premier League und die Champions League gewonnen, war gleichzeitig der beste Torschütze aller Zeiten. Diese Auszeichnung hätte heute auch Ihnen gehören können“, sagte Messi am Montag in Paris, nachdem er zum achten Mal als bester Fußballer der Welt ausgezeichnet worden war.

Messi setzte sich bei der Wahl durch Journalisten vor Haaland von Manchester City auf Platz zwei und Mbappé von Paris Saint-Germain auf dem dritten Platz durch. „Haaland und Mbappé werden eines Tages den Ballon d‘Or gewinnen“, sagte Messi vom US-Club Inter Miami. Maßgeblich für die Vergabe des Goldenen Balles sind die Leistungen der Vorsaison, also im aktuellen Fall jene der Spielzeit 2022/23, in die auch die Endrunde in Katar fiel. Der 36-Jährige hatte aufgrund des WM-Titels mit Argentinien im Dezember 2022 als Favorit gegolten.

Kritik an der Entscheidung kam indes vom Weltfußballer von 1990. „Für mich führt kein Weg an Haaland vorbei. Die Wahl ist eine Farce, obwohl ich Messi-Fan bin“, sagte Lothar Matthäus. An der erneuten Wahl Messis sehe man, „dass eine WM mehr zählt als alles andere. Haaland ist für mich der beste Spieler der vergangenen zwölf Monate, der bedeutende Titel mit Manchester City gewonnen hat (Champions League, Premier League und FA Cup) und dabei Torrekorde gebrochen hat“, sagte Matthäus.