Austria Klagenfurt und der WAC mischen auch nach der Länderspielpause voll um die Plätze in der Meistergruppe mit, flankieren in der Tabelle als Fünfter und Siebenter aktuell die sechsplatzierten Rapidler. Eines eint die Kärntner Lokalrivalen, nämlich, dass beide auswärts ungeschlagen sind. Klagenfurt holte neun Zähler in der Fremde (zwei Siege, drei Remis), Wolfsberg sechs (ein Sieg, drei Remis). Beide wollen morgen daran anknüpfen.