Das geplante ÖFB-Infrastrukturprojekt in Wien-Aspern hat die nächste Hürde genommen. Nachdem der Gemeinderatsausschuss zu Monatsbeginn einstimmig für die Förderung der Stadt Wien in Höhe von 23 Millionen Euro gestimmt hatte, wurde die Unterstützung in der Gemeinderatssitzung am heutigen Mittwoch offiziell beschlossen. Vereinbart ist eine Förderung in gleicher Höhe auch vom Bund. Der Spatenstich im Norden der Stadt soll noch heuer erfolgen.

Das neue Zentrum des Österreichischen Fußballbunds (ÖFB) ist mit insgesamt 70 bis 75 Millionen budgetiert und soll eine moderne Geschäftsstelle sowie vier Naturrasenfelder und ein Kunstrasenfeld beinhalten.