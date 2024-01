Frauen-Jazz-Power in Weiz

Erleben Sie mit Rebekka Bakken, Candy Dulfer und Judith Hill drei Stars der Jazz-Welt live - bei den „Female Jazzdays“ in Weiz.

Judith Hill & Band

Sie ist nicht nur eine preisgekrönte Sängerin und Songwriterin, sondern auch für ihre atemberaubende Live-Performance bekannt. Judith Hill, die mit ihrer kraftvollen Stimme und ihrem elektrisierenden Bühnencharisma das Publikum in ihren Bann zieht, macht dieses Konzert zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Geboren und aufgewachsen in einer musikalischen Familie, hat Judith Hill schon früh ihre Passion für Musik entdeckt. Ihr Talent und ihre Hingabe führten dazu, dass sie im Laufe ihrer Karriere mit einigen der bekanntesten Musiklegenden wie Stevie Wonder und Michael Jackson zusammengearbeitet hat. Ihre eigene Musik ist eine berührende Mischung aus Soul, Funk, Pop und Jazz. Nach ihrem Studium in Kalifornien arbeitete sie u.a. mit Robbie Williams und Elton John, ab 2007 lebte sie eine Zeit lang in Frankreich. Schlagartig berühmt wurde sie aber 2009, als sie auf der Trauerfeier von Michael Jackson sang.

Ermäßigung

Club-Mitglieder erhalten eine 2für1-Ermäßigung auf Karten für Judith Hill & Band

Wann: Samstag, 1. Juni 2024 um 19:30 Uhr

Wo: Kunsthaus Weiz, Franz-Stronach-Saal

Karten erhältlich in allen Kleine-Zeitung-Büros oder online unter nachfolgendem Link (zzgl. Gebühren):

Achtung: Die ermäßigten Karten sind limitiert. Pro Club-Mitglied ist die Ermäßigung auf max. 2 Karten einlösbar.

