Frauen-Jazz-Power in Weiz

Erleben Sie mit Rebakka Bakken, Candy Dulfer und Judith Hill drei Stars der Jazz-Welt live - bei den „Female Jazzdays“ in Weiz.

Candy Dulfer & Band

Candy Dulfer hat sich ihren Platz in der Musikgeschichte verdient – mit Grammynominierungen, ihren weltweit über 2,5 Millionen Mal verkauften Tonträgern, mit Studioauftritten mit den größten Stars (darunter Prince, Van Morrison, Maceo Parker, Aretha Franklin, Blondie und Pink Floyd) und mehreren Nummer-1-Hits in Europa, Japan und den USA. Dazu kommen ihre weltweiten Konzerttourneen und legendären Live-Shows und sie gewann den „Edison Jazz Lifetime Achievement Award“, den prestigeträchtigsten Musikpreis in den Niederlanden.

Ihr neuestes Album „We Never Stop“ erhielt begeisterte Kritiken von Experten und Fans gleichermaßen. Aufgrund der großen Nachfrage kehrt sie 2024 auf Festival- und Clubbühnen zurück .Mit ihrer leidenschaftlichen Bühnenpräsenz, ihrer inspirierenden musikalischen Botschaft und begleitet von ihrer hochkarätigen Band ist sie bereit, „to FUNK HARDER than ever“.

Ermäßigung

Club-Mitglieder erhalten eine 2für1-Ermäßigung auf Stehplatzkarten für Candy Dulfer & Band

Wann: Mittwoch, 29. Mai 2024 um 19:30 Uhr

Wo: Kunsthaus Weiz, Franz-Stronach-Saal

Karten erhältlich in allen Kleine-Zeitung-Büros oder online unter nachfolgendem Link (zzgl. Gebühren):

Achtung: Die ermäßigten Karten sind limitiert. Pro Club-Mitglied ist die Ermäßigung auf max. 4 Stehplatzkarten einlösbar.

