Die Landes-Gruppe Kärnten von der Österreichischen Rettungshunde-Brigade hat ein Flug-Team organsiert.

Die Hunde-Führerinnen und die Helfer kommen im Not-Fall mit dem Hubschrauber zum Einsatz-Gebiet.

Oft ist das Gelände zu Fuß schwer zu erreichen. Mit dem Hubschrauber kommt man schnell ins Einsatz-Gebiet.

Die Ausbildung und das Team

Zum Team gehören 12 Hunde-Führer mit ihren Helfern.

In den letzten Monaten gab es eine Ausbildung.

Zu dieser Ausbildung gehört zum Beispiel ein Training am Hubschrauber.

Auch Orientierung und Sicherheit am Berg gehören zur Ausbildung.

Orientierung heißt, dass man sich an einem Ort zurechtfindet.

Gemeinsam mit der Flug-Polizei Kärnten wurde ein Ausbildungs-Plan gemacht.

Die Hunde und die Einsatz-Kräfte sollen sich nach der Ausbildung gut auskennen.

Wind und Lärm

Die Hunde müssen sehr viel Lärm und Wind aushalten.

Das ist sehr schwierig für die Hunde.

Letztes Wochen-Ende wurden 2 weitere Teile der Ausbildung gemacht.

Das Einsatz-Training war am Dobratsch.

Bei Einsatz-Training waren ein Berg-Führer und ein Berg-Retter dabei.

Vermisste Menschen schneller finden

Durch dieses Projekt soll vermissten Menschen schneller geholfen werden.

So können vermisste und verschüttete Menschen schneller gefunden werden.

Wenn zum Beispiel ein Haus einstürzt, werden verschüttete Menschen mit den Hunden schneller gefunden werden.

Die Hunde sind auch dafür ausgebildet, dass sie Klein-Kinder suchen können.