Den Reparatur-Bonus gibt es seit April 2022. Seit dem Start des Reparatur-Bonus wurden fast 74 Millionen Euro ausbezahlt. Durch den Reparatur-Bonus gab es aber auch viele Betrugs-Fälle. Es wurde daran gearbeitet, dass die Firmen nicht mehr so leicht betrügen können.

Seit dem 25. 9. 2023 kann man im Internet den Reparatur-Bonus anfordern. Den Reparatur-Bonus kann man auf dieser Internet-Seite anfordern: www.reparaturbonus.at

Das Geld vom Reparatur-Bonus wird jetzt an die Kunden ausbezahlt. Früher haben die Firmen das Geld bekommen. Man kann jetzt auch nachschauen, wie weit die Bearbeitung vom Reparatur-Bonus ist. Dafür hat jeder Reparatur-Bon eine Nummer. Mit dem Reparatur-Bonus zahlt sich das Reparieren von Elektro-Geräten aus. Das sagt Leonore Gewessler. Gewessler ist die Klimaschutz-Ministerin von Österreich.

Klima-Schutz heißt: Die Menschen versuchen, die Erde weniger zu verschmutzen. Durch die Verschmutzung wird es auf der Erde immer wärmer. Das ist nicht gut für das Klima. Wenn viele neue Geräte gebaut werden, ist das schlecht für das Klima. Wenn mehr Geräte repariert werden, ist das besser für das Klima.

Neuer Reparatur-Bonus

Seit dem 25.9.2023 gibt es wieder den Reparatur-Bonus. Mit dem Reparatur-Bonus muss man nur die Hälfte der Reparatur-Kosten bezahlen. Die Reparatur darf bis zu 200 Euro kosten. Wenn die Reparatur 200 Euro kostet, muss man nur 100 Euro bezahlen. Für 1 Elektro-Gerät kann man den Reparatur-Bonus 1 Mal einlösen. Wenn der Reparatur-Bonus eingelöst ist, kann man für ein anderes Gerät einen neuen Reparatur-Bonus benutzen.

Die Kunden müssen die Rechnung zuerst bezahlen. Die Kunden bekommen das Geld dann von der Stelle zurück, die die Förderungen ausbezahlt. Die Rechnung wird von der Firma eingereicht, die das Gerät repariert. Den Reparatur-Bonus gibt es bis zum Jahr 2026, außer wenn das Geld vorher verbraucht ist. Es gibt noch 56 Millionen Euro für den Reparatur-Bonus. Wenn das Geld verbraucht ist, gibt es keinen Reparatur-Bonus mehr.

Wenn ein Gerät kaputt ist, lässt man es reparieren oder man kauft sich ein neues. Man überlegt sich, ob sich eine Reparatur auszahlt. Die Menschen kaufen Geräte oft neu, weil die Reparatur teuer ist. Die Menschen zahlen ungefähr ein Drittel vom Neu-Preis für die Reparatur. Wenn die Reparatur mehr kostet, kaufen sie ein oft ein neues Gerät. Das sagt Markus Piringer von der Umwelt-Beratung. Piringer leitet auch das Reparatur-Netzwerk in Wien.

Mehr Geld für die Firmen

Mit dem Reparatur-Bonus zahlt es sich aus, ein Gerät reparieren zu lassen. Die Reparatur wird für die Kunden billiger. Ohne den Reparatur-Bonus werden Geräte oft weggeworfen, weil die Reparatur teuer ist. Mit dem Reparatur-Bonus werden Geräte öfter repariert. Außerdem können sich die Menschen auch teure Reparaturen besser leisten. Das ist gut für die Firmen, die Geräte reparieren. Die Firmen verdienen wegen dem Reparatur-Bonus mehr Geld. Das sagt Piringer.

Handys werden am häufigsten repariert

Der Reparatur-Bonus wird meistens für Handys benutzt. Es gibt aber auch mehr Handys, als Wasch-Maschinen oder Kaffee-Maschinen. Deshalb werden sie auch öfter repariert. Auch Geschirr-Spüler, Wasch-Maschinen oder Kaffee-Maschinen werden oft repariert. Herbert Vogljäger ist der Chef von der Firma TSF. Die Firma TSF repariert Haushalts-Geräte. Die Firma TSF hat 3 Standorte in Österreich und der Haupt-Sitz ist in Graz. Vogljäger sagt, dass eine Firma mit dem Reparieren von Haushalts-Geräten nicht reich werden kann. Man merkt aber, dass die Menschen jetzt viel mehr reparieren lassen. Das sagt Vogljäger.

Es gibt eine Ökodesign-Richtlinie von der EU.

EU ist die Abkürzung für Europäische Union. Diese Ökodesign-Richtlinie sagt, dass Geräte leichter zu reparieren sein müssen. Die Geräte müssen weniger Strom verbrauchen. Die Geräte müssen so gebaut sein, dass die verwendeten Roh-Stoffe noch einmal benutzt werden können. Auch der Reparatur-Bonus hilft, dass mehr Geräte repariert werden. Viele Geräte, die früher nicht repariert worden sind, werden jetzt repariert. Die Menschen sagen nicht mehr so schnell, dass sich die Reparatur nicht auszahlt. Das sagt Vogljäger.

Österreich ist ein Vorbild

Andere Länder in Europa schauen, wie es mit dem Reparatur-Bonus in Österreich weitergeht. Piringer sagt, dass es den Reparatur-Bonus in anderen Ländern nicht gibt. Österreich ist ein Vorbild für andere Länder.