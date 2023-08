Der ÖAMTC informiert, was man bei einem Auto mit Hochwasser-Schaden tun soll. ÖAMTC ist die Abkürzung für Österreichischer Automobil-, Motorrad- und Touring Club. Wenn Wasser in den Motor-Raum gekommen ist, muss das Auto zur Sicherheit abgeschleppt werden. Das sagt Steffan Kerbl. Kerbl ist Techniker beim ÖAMTC. Wenn Wasser im Zylinder ist, kann das Auto einen Motor-Schaden bekommen. Das Auto ist dann kaputt und muss sehr teuer repariert werden. Viele Autos werden bei einem Motor-Schaden nicht mehr repariert, weil die Reparatur zu teuer ist. Wenn Sand und Wasser in das Auto kommen, kann es Schäden am Fahr-Werk und bei den Bremsen geben. Das merkt man vielleicht erst viel später. Deshalb ist es wichtig, Fach-Leute das Auto anschauen zu lassen.

Nicht selbst starten

Wenn ein Fahr-Zeug im Wasser gestanden ist, sollte man es nicht einfach selbst starten. Zur Sicherheit sollte man einen KFZ-Experten fragen. Ein KFZ-Experte ist jemand, der sich gut mit Fahr-Zeugen auskennt. Wenn Ihr Auto im Wasser gestanden ist, können Sie zum Beispiel die Pannen-Hilfe vom ÖAMTC anrufen. Sie können auch einen anderen KFZ-Experten anrufen. Das sagt Kerbl.

Wenn das Wasser nur bis zur Mitte vom Rad gestanden ist, kann das Auto wahrscheinlich normal gestartet werden. Die meisten wichtigen Teile sind nämlich weiter oben am Auto. Die Trag-Gelenke und Spurstangen-Gelenke müssen aber von einem Experten angeschaut werden. Sie könnten kaputt sein. Das sagt Kerbl.

Viele Teile können durch das Wasser kaputt werden

Wenn das Wasser höher steht als bis zur Mitte vom Rad, können Rad-Lager, Antriebs-Wellen und Auspuff kaputt sein. Wenn das Wasser bis zur Tür-Kante gestanden ist, muss das Auto auf jeden Fall in die Werkstatt. Dabei können Teile der Elektrik kaputt geworden sein. Das sagt Kerbl.

Trocknung in der Werkstatt

Wenn das Wasser bis zur Motor-Haube gestanden ist, darf man das Auto auf keinen Fall starten. Das Auto muss in eine Werkstatt gebracht und dort getrocknet werden. Die Reparatur von einem Wasser-Schaden ist sehr teuer. Ältere Autos können einen Total-Schaden haben. Ein Auto hat dann einen Total-Schaden, wenn die Reparatur mehr kostet, also das Auto wert ist.