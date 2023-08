In Mittel-Kärnten gibt es schöne Wander-Gebiete und viele Ausflugs-Ziele. Die Tourismus-Region Mittel-Kärnten bietet heuer wieder den Wander-Bus an. Eine Tourismus-Region besteht aus mehreren Gemeinden, in denen Menschen Urlaub machen. Die Tourismus-Region kümmert sich darum, dass ein Ort für Urlauber schön ist. Den Wander-Bus gibt es für das Gebiet zwischen Flattnitz, Simon-Höhe und Sau-Alpe. Der Wander-Bus bringt die Menschen in die Berge und wieder zurück. So kann man in den Bergen gemütlich wandern. Eine Fahrt mit dem Wander-Bus kostet 8 Euro.

Anmeldung

Wer mit dem Wander-Bus mitfahren will, muss sich am Vor-Tag bis spätestens 10 Uhr anmelden. Man kann sich mit einer E-Mail anmelden. Ein E-Mail ist ein Brief über den Computer. Die E-Mail-Adresse ist: info@mittelkaernten.at

Man kann sich auch telefonisch anmelden. Die Telefon-Nummer ist: 04212 45608

Wann fährt der Wander-Bus?

Der Wander-Bus bringt die Wanderer jeden Samstag zur Weißberger-Hütte auf der Sau-Alm. Die Weißberger-Hütte ist oberhalb von Klein St. Paul. Von der Weißberger-Hütte kann man zur Wolfberger Hütte und zur Steiner-Hütte wandern. Auf diesem Weg wandert man über die Gipfel vom Gertrusk und vom Ladinger Spitz. Bei der Wanderung hat man eine schöne Aussicht. Unterwegs kann man auch gut essen.

Mehr Informationen:

Die Abfahrt ist jeden Samstag um 8:00 Uhr am Bahn-Hof in St Veit an der Glan. Die Halte-Stellen bei der Hin-Fahrt sind: Bahn-Hof St. Veit an der Glan, Strand-Bad Längsee, Bahn-Hof Treibach-Althofen, Guttaring, Eberstein.

Rück-Fahrt:

Entweder um 14:00 Uhr beim Park-Platz der Wolfsberger Hütte.

Oder um 16:00 Uhr bei der Steiner-Hütte.

Jeden Donnerstag auf die Flattnitz

Jeden Donnerstag fährt der Wander-Bus auf die Flattnitz. Auf der Flattnitz gibt es einen Almen-Wasserweg. Dort gibt es 7 Wasser-Stationen zu entdecken. Eine Station ist ein Ort, an dem man stehen bleiben und etwas entdecken kann. Eine Station am Wasser-Weg ist zum Beispiel eine Wasser-Mühle. Der Almen-Wasserweg ist für Kinder und für Erwachsene ein schönes Ausflugs-Ziel. Man kann auch einen Wander-Früher buchen.

Mehr Informationen:

Die Abfahrt ist jeden Donnerstag um 8:00 Uhr am Bahn-Hof in St Veit an der Glan. Die Halte-Stellen bei der Hin-Fahrt sind: Bahn-Hof St. Veit an der Glan, Strand-Bad Längsee, Tank-Stelle in Pöckstein, JUFA Gurk, Gemeinde-Amt in Glödnitz. Die Rück-Fahrt ist um 14Uhr beim Alpen-Gasthof Isopp.

Jeden Freitag zum 4-Berge-Weg

Jeden Freitag fährt der Wander-Bus zum 4-Berge-Weg. Der 4-Berge-Weg hat eine ähnliche Strecke wie der 4-Berge-Lauf. Er ist in zwei Abschnitte aufgeteilt. Diese Abschnitte kann man abwechselnd mit dem Wander-Bus besuchen. Der 1. Abschnitt führt von St. Veit an der Glan auf den Magdalensberg. Der 2. Abschnitt geht durch das Glan-Tal von St. Leonhard bei Liebenfels bis nach Gradenegg.

Mehr Informationen:

Von Juni bis August kann man von St. Veit an der Glan auf den Magdalensberg wandern. Die Abfahrt ist jeden Freitag um 8 Uhr am Bahn-Hof in Friesach. Die Rück-Fahrt ist um 18 Uhr beim Gipfel-Haus Magdalens-Berg.

Von Juli bis September kann man von St. Leonhard bei Liebenfels nach Gradenegg wandern. Die Abfahrt ist jeden Freitag um 8 Uhr am Bahn-Hof in Friesach. Die Rück-Fahrt ist um 18 Uhr bei der Kirche in Gradenegg.