Bis zu den Sommer-Ferien dauert es noch. Eltern müssen sich aber schon jetzt Gedanken über die Betreuung von ihren Kindern machen. Die Schüler haben insgesamt 14 Wochen Ferien. Arbeitende Eltern haben normalerweise nur 5 Wochen Urlaub. Das ist viel weniger. Deshalb müssen die Eltern eine Ferien-Betreuung für ihre Kinder suchen.

Viele Eltern geben ihre Volksschul-Kinder in den Ferien zu Verwandten, wie zum Beispiel zu den Groß-Eltern. Manche Eltern geben ihre Kinder in den Ferien auch zu Bekannten. Das hat die Arbeiter-Kammer herausgefunden. Es gibt auch Ferien-Camps für die Kinder. Camp ist das englische Wort für Lager. Ein Ferien-Camp ist also ein Ferien-Lager. In einem Ferien-Camp werden die Kinder in den Ferien betreut. In einem Ferien-Camp gibt es ein bestimmtes Programm. Die Kinder werden beschäftigt. Ferien-Camps sind sehr beliebt. Die Ferien-Camps sind oft aber auch teuer. In Kärnten gibt es ein großes Angebot.

Viele Angebote

Es gibt viele verschiedene Angebote, zum Beispiel ein Zirkus-Camp oder ein Reiter-Camp. Es gibt eine Internet-Seite, auf der man schauen kann, welche Angebote es gibt. Die Internet-Seite heißt: www.sommerbetreuung.at. Die Internet-Seite ist von „Frau in der Wirtschaft“ gemacht worden. „Frau in der Wirtschaft“ unterstützt Frauen, die eine eigene Firma haben. Auf der Internet-Seite stehen alle Betreuungs-Angebote in Kärnten. Das sagt Tanja Telesklav. Tanja Telesklav ist die Chefin von „Frau in der Wirtschaft“ in Kärnten. Im Jahr 2020 waren fast 140 Ferien-Camps auf der Internet-Seite. Wegen Corona hat es weniger Ferien-Camps gegeben. Heuer gibt es schon sehr viele Angebote. Es kommen immer wieder neue Ferien-Camps dazu. Die Eltern müssen ihre Kinder bald anmelden. Das sagt Tanja Telesklav.

Neue Tages-Camps werden geplant

Auf der Internet-Seite kann man genau einstellen, was man braucht. Man kann zum Beispiel einstellen, in welchem Monat oder in welchem Bezirk man ein Ferien-Camp sucht. Die Wirtschafts-Kammer Kärnten hat auch viele Angebote. Die Wirtschafts-Kammer unterstützt die Firmen in Österreich. Es wird heuer zum 2. Mal das Minecraft-Programmier-Camp geben. Das Minecraft-Programmier-Camp findet von 17.07. bis 21.07.2023 im „Makerspace“ in Klagenfurt statt. Minecraft ist ein Computer-Spiel. Es wird noch ein 2. Termin für das Minecraft-Programmier-Camp gesucht.

Es wird heuer auch Camps geben, in denen man Berufe ausprobieren kann. Zum Beispiel, Tischler, Optiker oder Frisör. Schüler, die zwischen 12 und 14 Jahre alt sind, sollen sich Lehr-Berufe anschauen können. Die Wirtschafts-Kammer möchte die Lehr-Berufe wieder interessanter machen. Deshalb sollen die Jugendlichen die Berufe ausprobieren können. Das sagt Astrid Legner. Legner ist Vize-Präsdentin von der Wirtschafts-Kammer in Kärnten. Diese Camps finden von 21.08 bis 25.08.2023 statt. Ab Mitte August gibt es meistens schon weniger Ferien-Camps. Legner sagt, dass es auch eine Betreuung an einzelnen Tagen geben soll.

Ein neues Projekt

In der Region Klopeiner See-Südkärnten gibt es ein neues Projekt. Es wird eine Sommer-Betreuung für Kinder angeboten, von denen die Eltern im Tourismus arbeiten. Tourismus ist ein anderes Wort für Fremden-Verkehr. Hotels, Gast-Häuser oder Kaffee-Häuser sind zum Beispiel Tourismus-Betriebe. Die Kinder-Betreuung für Eltern im Tourismus wird gebraucht. Es soll eine Hilfe für die Betriebe und für ihre Mitarbeiter sein. Das sagt Robert Karlhofer. Karlhofer ist der Geschäfts-Führer der Tourismus-Region. Die Kinder-Betreuung wird gemeinsam von der Gemeinde, AMS, AVS, Wirtschafts-Kammer und den Betrieben geplant. Das sagt Karlhofer. Das AMS ist das Arbeits-Markt-Service. AVS ist die Abkürzung für Arbeits-Vereinigung der Sozial-Hilfe Kärntens. Die AVS bietet zum Beispiel Kinder-Betreuung an. Die Kinder-Betreuung wird zuerst am Klopeiner See und am Turner See gestartet. Die Kinder-Betreuung für Eltern im Tourismus soll es dann auch an anderen Orten geben. Mit dieser Kinder-Betreuung möchte man mehr Menschen dazu bringen, im Tourismus zu arbeiten. Im Tourismus fehlen sehr viele Mitarbeiter.

Kinder-Betreuung ist sehr teuer

Die Eltern sollen Unterstützung bei der Bezahlung der Kinder-Betreuung bekommen. Für 1 Woche in einem Sommer-Camp muss man sehr viel Geld zahlen. Für 1 Kind muss man ein paar Hundert Euro zahlen. Es gibt in den Sommer-Ferien auch günstige Ferien-Camps vom Land Kärnten. Die freien Plätze sind aber immer schnell weg. Jetzt im März sind schon alle Termine ausgebucht. Das sagt Alfred Wrulich. Wrulich ist der Chef vom Landes-Jugendreferat. Wrulich sagt, dass es mit der Kärntner Familien-Karte einige Ferien-Camps billiger gibt. Das kann man auf der Internet-Seite der Kärntner Familien-Karte nachschauen.

Die Internet-Seite ist: www.kaerntnerfamilienkarte.at