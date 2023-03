Die Menschen in Klagenfurt können sich ab 50 Jahren die 50plus-Card im Senioren-Büro holen. Das Motto vom Senioren-Büro ist „Mitten im Leben – Mitten in Klagenfurt“. Das Motto steht auf der Internet-Seite vom Senioren-Büro. Für Klagenfurter ab 50 Jahren gibt es viele Veranstaltungen.

Viele Vorteile mit der 50plus-Card

Die Klagenfurter haben mit der 50plus-Card viele Vorteile. Auf der Internet-Seite vom Senioren-Büro steht, welche Angebote es gibt. Die 50plus-Card ist bei den Klagenfurtern sehr beliebt. Man muss mindestens 50 Jahre alt sein, um eine 50plus-Card zu bekommen. Die 50plus-Card kann man in Klagenfurt bei der „Bürger-Servicestelle Soziales“ abholen. Auf der Internet-Seite kann man unter dem Punkt „Senioren Leistungspartner 50 Plus“ nachschauen, welche Angebote es mit der 50plus-Card gibt. Heuer werden mehr 50plus-Karten ausgegeben als in den letzten 2 Jahren. Die meisten Karten sind heuer an Personen zwischen 50 und 60 Jahren verkauft worden. Wegen Corona sind in den letzten Jahren weniger Karten verkauft worden.

Mit 50 Jahren noch nicht alt

Die Kleine Zeitung hat schon im Februar über das Angebot berichtet. Es gibt vor allem auf Facebook lustige Kommentare von Lesern. Die meisten Leute finden es komisch, wenn man mit 50 Jahren als Senior gesehen wird. Die Leute beschweren sich aber nicht oft über das Angebot. Das sagt Karin Ertl. Ertl ist Leiterin des Senioren-Büros. Ertl sagt, dass Menschen über 50 Jahre noch nicht alt sind. Die meisten Menschen arbeiten noch und sind auch keine Senioren. Für Ertl ist es aber wichtig, dass man sich rechtzeitig auf die Pension vorbereitet. In der Pension verändert sich der Alltag, weil man nicht mehr zur Arbeit geht. Deshalb ist es wichtig, dass man sich ein Hobby sucht. Für Ertl ist es die Aufgabe vom Senioren-Büro, verschiedene Angebote zu machen und den Menschen auch zu helfen.

Viele Angebote

Im Veranstaltungs-Programm „Mitten im Leben – Mitten in Klagenfurt“ gibt es viele Angebote. Diese Angebote passen auch für Menschen ab 50 Jahre. Es gibt verschiedene Veranstaltungen. Man kann zum Beispiel ein Museum besuchen, einen Sport-Kurs machen oder einen Ausflug machen. Es gibt verschiedene Vorträge. Es gibt Angebote für Menschen, die ihre Angehörigen pflegen. Angehörige sind Familien-Mitglieder. Es gibt auch Angebote für Menschen, die Angehörige mit Demenz haben. Demenz ist eine Krankheit im Gehirn. Wenn jemand Demenz hat, vergisst er Dinge.