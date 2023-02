Die Schüler müssen sich jetzt entscheiden, ob sie eine Lehre oder eine Matura machen wollen. Die Schulen in Villach bieten verschiedene Möglichkeiten an. Nach dem 8. Schul-Jahr müssen sich die Schüler für einen Weg entscheiden.

Bis März müssen die Schüler wissen:

Wollen sie in eine höhere Schule gehen?

Wollen sie ins Gymnasium gehen?

Oder wollen sie eine Lehre machen?

Polytechnische Schule

In der Polytechnischen Schule in Villach gibt es verschiedene Fach-Bereiche. Die Polytechnische Schule ist eine Schule, die 1 Jahr dauert. Man kann sie nach dem 8. Schul-Jahr besuchen. Die Fach-Bereiche sind zum Beispiel Metall, Gesundheit und Tourismus. Man lernt in jedem Fach-Bereich das, was für die Berufe wichtig ist. Die Polytechnische Schule bereitet die Schüler für das Arbeits-Leben vor. Lehr-Berufe werden wieder immer beliebter. Das sagt Schul-Leiter Manfred Heissenberger. Es möchten wieder mehr Schüler im Tourismus arbeiten. Deshalb gibt es wieder eine größere Klasse.

HAK oder HTL

In Villach kann man in der HAK und in der HTL eine Matura machen. HAK ist die Abkürzung für Handels-Akademie. In der HAK bekommt man eine wirtschaftliche Ausbildung. HTL ist die Abkürzung für Höhere Technische Lehr-Anstalt. In der HTL bekommt man eine technische Ausbildung. In der HAK und in der HTL gab es Schnupper-Tage. Die Schnupper-Tage waren ausgebucht. Man kann die HTL und die HAK 5 Jahre besuchen. Nach den 5 Jahren macht man die Matura.

Man kann auch einen Aufbau-Lehrgang machen. Der Aufbau-Lehrgang dauert 3 Jahre. Vor dem Aufbau-Lehrgang muss man 3 Jahre eine Fach-Schule machen. Die „smart.hak.villach“ ist sehr beliebt. Das sagt Sekretärin Jessica Muchar. In der „smart.hak.villach“ wird mit Laptops und Tablets gearbeitet. Ein Laptop ist ein Computer, den man mitnehmen kann. Ein Tablet ist ein flacher Computer. Ein Tablet wird über einen Touch-Screen bedient. Ein Touch-Screen ist ein Bild-Schirm, der mit dem Finger bedient wird. In der „smart.hak.villach“ wird mit E-Books und E-Heften gearbeitet. Ein E-Book ist ein elektronisches Buch. Das heißt: Das Buch kann man am Computer oder am Tablet lesen. Ein E-Heft ist ein elektronisches Heft. Das heißt: In das Heft kann man am Computer oder am Tablet hineinschreiben.

In der HAK und in der HTL gibt es ungefähr gleich viele Burschen und Mädchen. In der HTL lernen Mädchen oft Innen-Architektur. Innen-Architekten planen, wie Räume ausschauen sollen.

Ausbildung im Tourismus

In Villach haben die Schüler für eine Ausbildung im Tourismus 2 Möglichkeiten. Sie können in die Kärntner Tourismus Schule (KTS) oder ins Centrum Human-Beruflicher Schulen (CHS) gehen. Man kann in der CHS aber auch Mode, Wirtschaft, Medien und Kunst lernen. In der KTS kann man eine Ausbildung für Tourismus und Pferde-Wirtschaft machen. Pferde-Wirtschaft heißt: Pferde-Haltung, Pferde-Zucht und Reiten. An beiden Schulen sind viele Schüler zum Tag der offenen Tür gekommen.