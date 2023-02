Ein Smart-Phone ist ein Telefon. Mit einem Smart-Phone kann man nicht nur telefonieren. Man kann auch E-Mails schreiben und lesen, das Internet benutzen, Fotos machen und verschiedene Programme benutzen. Eine Smart-Watch ist eine Uhr. Mit einer Smart-Watch kann man zum Beispiel auch telefonieren, E-Mails lesen oder Musik hören. Die Smart-Watch kann auch einen Sturz erkennen. Das nennt sich Sturz-Erkennung. Die Sturz-Erkennung gibt aber auch immer wieder falschen Alarm. Die Polizei in Tirol hat bis zu 50 falsche Notrufe am Tag bekommen. So viele falsche Alarme gab es in Kärnten noch nicht. Es gibt aber auch in Kärnten öfter einen falschen Alarm. Das sagt die Landes-Polizei-Direktion in Kärnten.

Viele Fehl-Alarme

Wenn die Smart-Watch glaubt, dass man gestürzt ist, wird der Alarm ausgelöst. Das passiert zum Beispiel beim Ski-Fahren, wenn es auf der Piste wackelt. Oft merken die Menschen nicht, dass der Alarm ausgelöst wurde. Wenn man den Alarm aber nicht ausschaltet, bekommt der Euro-Notruf 112 eine Nachricht. Der Standort der Person wird an die Polizei gemeldet. Die Polizei probiert dann, die Person zu erreichen. Wenn man die Person nicht erreicht, dann fahren die Rettungs-Kräfte los. Das sagt Waltraud Dullnigg. Dullnigg ist die Polizei-Sprecherin von Kärnten.

Die Uhr richtig einstellen

Es kann sehr schnell passieren, dass ein Alarm ausgelöst wird. Die Polizei sagt, dass man sich die Einstellungen der Smart-Watch anschauen soll. Ein falscher Alarm kann eine große Suche auslösen. So eine Suche ist sehr teuer. Man soll sich überlegen, ob man die Sturz-Erkennung überhaupt immer braucht. In einem Ski-Gebiet sind meistens viele andere Ski-Fahrer. Da braucht man die Sturz-Erkennung nicht. Wenn man alleine eine Ski-Tour geht, ist die Sturz-Erkennung wichtig. Man kann auch einstellen, dass die Uhr den Notfall einer bekannten Person meldet. Dann geht der Notruf nicht direkt an den Euro-Notruf.

Auch das iPhone schlägt falschen Alarm

Das Problem mit den falschen Notrufen betrifft auch das iPhone 14. Das sagen Experten. Das iPhone ist ein Smart-Phone von der Firma Apple. Auch in den USA gibt es heuer viel mehr Notrufe in Ski-Gebieten.