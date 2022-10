In Langauen wurden 5 Zelte für 40 Flüchtlinge aufgestellt. Langauen ist ein Ort bei Villach. Ein Flüchtling ist jemand, der vor etwas Schlimmen flieht oder wegläuft. Wie zum Beispiel einem Krieg. In Langauen gibt es schon seit längerem Container für Flüchtlinge. Ein Container ist ein Raum, den man schnell auf- und abbauen kann.

Das Bundes-Ministerium für Inneres hat die Zelte in Langauen aufgestellt. Die Zelte sind beheizt und werden als Not-Unterkunft für Flüchtlinge genutzt. In 1 Zelt passen 8 Personen. Viele Personen finden es nicht gut, wie die Flüchtlinge untergebracht sind. Das Gelände, auf dem die Zelte stehen, liegt an einer oft benutzten Straße. Die Zelte lassen sich auch nicht vom restlichen Gelände trennen. Fremde Personen dürfen das Gelände nicht betreten.

Flüchtlinge sollen nicht auf der Straße leben

Thomas Fussenegger sagt, dass es ist nicht gut ist, wie die Flüchtlinge untergebracht sind. Wenn die Flüchtlinge nicht in den Zelten wären, würden sie aber auf der Straße leben. Fussenegger ist der Presse-Sprecher von der Bundes-Agentur für Betreuungs- und Unterstützungs-Leistungen. Die Bundes-Agentur kümmert sich um Menschen, die Schutz und Hilfe benötigen. Zum Beispiel um Flüchtlinge. Fussenegger sagt auch, dass man die Zelte lieber abbauen möchte. Dafür braucht man aber andere Betten. Wenn Betten frei werden, dann werden die Flüchtlinge umziehen. Fussenegger sagt, dass die Flüchtlinge schon längst in einer Unterkunft vom Land Kärnten wohnen müssten.

Es gibt zu wenig Unterkünfte

Sara Schaar sagt, dass man mehr Unterkünfte für die Flüchtlinge braucht. Schaar ist die Flüchtlings-Referentin. Eine Referentin ist für einen bestimmten Fach-Bereich zuständig. Sara Schaar sagt, dass das Land Kärnten schon mehr Flüchtlinge aufgenommen hat, als es muss. Da sind aber die Flüchtlinge vom Krieg in der Ukraine nicht dabei.

Die Bundes-Regierung ist mit den Flüchtlingen überfordert

Der Bürger-Meister Günther Albel sagt, dass Österreich mit den Flüchtlingen überfordert ist. Im Jahr 2015 gab es eine Flüchtlings-Krise. Flüchtlings-Krise bedeutet, dass ganz viele Flüchtlinge auf einmal nach Österreich gekommen sind. Seit der Flüchtlings-Krise 2015 wurde nicht mit den Städten oder Gemeinden geredet. Die Bundes-Regierung entscheidet, wo in Kärnten die Flüchtlinge untergebracht werden. Für den Bürger-Meister sind die Gesundheit und Sicherheit der Flüchtlinge sehr wichtig. Er erwartet sich von der Bundes-Regierung, dass die Flüchtlinge gut versorgt werden.

In Österreich hat Kärnten am wenigsten Flüchtlinge aufgenommen

Mehr als 3.500 Flüchtlinge sind in der Grund-Versorgung. Bei der Grund-Versorgung bekommt man eine Unterkunft, Essen, Kleidung, einen Arzt und Medikamente, wenn man krank ist. Kinder bekommen Schul-Sachen. Und man bekommt auch noch Informationen und Beratung. Im Vergleich zu den anderen Bundes-Ländern in Österreich hat Kärnten am wenigsten Flüchtlinge aufgenommen.