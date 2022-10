In Slowenien macht man im Internet Werbung für Fliegenpilz-Chips. Diese sind aber gefährlich. Die Fliegenpilz-Chips sollen gut für den Fernseh-Abend sein und beim Schlafen helfen. Aus diesem Grund sind viele Personen mit einer Pilz-Vergiftung im Kranken-Haus gelandet. Die slowenische Zeitung „Slovenske Novice“ berichtete, dass es heuer schon viele Pilz-Vergiftungen in Slowenien gab. Ärzte sagen, dass man die Fliegen-Pilze nicht essen soll.

Verwirrt und schwindlig

Gašper Razinger hat in einem Gespräch mit der slowenischen Internet-Zeitung „Žurnal24“ gesagt, dass man die Fliegen-Pilze nicht essen soll. Razinger ist vom Zentrum für klinische Toxikologie in Laibach. Das Zentrum für klinische Toxikologie befasst sich mit Vergiftungen aller Art. Im Fliegen-Pilz sind bestimmte Stoffe enthalten. Diese machen das Gehirn und die Nerven krank.

Wenn man einen Fliegen-Pilz isst, treten nach 30 Minuten die ersten Krankheits-Anzeichen auf. Es wird einem warm, die Haut wird rot und trocken. Man ist verwirrt und wird schwindelig. Es kann auch sein, dass man Halluzinationen bekommt. Das heißt, dass man sich Sachen einbildet, die gar nicht da sind. Man kann aber auch Stimmungs-Schwankungen bekommen. Stimmungs-Schwankungen bedeuten, dass man einmal gut und auf einmal schlecht drauf ist. Bei einer schweren Vergiftung zittert man ganz stark und man kann Krämpfe bekommen. Man kann auch bewusstlos werden.

Vorsichtig sein

Razinger sagt, es ist nicht gesund, einen Fliegen-Pilz zu essen. Man schadet seinem Gehirn und den Nerven im Körper. Es kann sein, dass die Schäden für immer bleiben.

Todes-Opfer in Serbien

Letzte Woche ist eine 57-Jährige Frau in Serbien an einer Pilz-Vergiftung gestorben. Die 57-Jährige Frau wusste aber nicht, dass sie giftige Pilze gegessen hat. Eine 72-Jährige Frau hat die giftigen Pilze auf einem Markt in der Stadt Belgrad verkauft. Eine Zeitung nannte die 72-Jährige Frau „Die giftige Oma“, weil viele ihrer Kunden ins Kranken-Haus mussten. Die 57-Jährige Frau ist an einem Leber-Versagen gestorben. 11 Personen mussten länger im Kranken-Haus behandelt werden. 14 Personen konnten das Kranken-Haus nach einer kurzen Behandlung wieder verlassen. Die Frau hat den grünen Knollenblätter-Pilz auf dem Markt verkauft. Genau wie der Fliegen-Pilz ist auch der grüne Knollenblätter-Pilz sehr giftig.