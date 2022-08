Pflege-Kräfte helfen uns im Kranken-Haus, zu Hause im Alltag oder kümmern sich um Menschen im Alten-Heim. Unter Pflege-Kräfte versteht man Menschen, die andere Menschen unterstützen, wenn sie Hilfe brauchen. Die Arbeit in der Pflege ist sehr anstrengend und die Pflege-Kräfte arbeiten und leisten sehr viel.

Es gibt eine Auszeichnung

Der Pflege-Award von der Kleinen Zeitung heißt „Vita 2022“ und soll die Menschen, welche in der Pflege arbeiten, in den Mittel-Punkt stellen. Unter Award versteht man eine Auszeichnung. Der Preis soll ein „Dankeschön“ ausdrücken. Ab dem 25. August 2022 kann jeder eine Pflege-Kraft für den Preis vorschlagen, die er kennt. Auch die Arbeit-Geber können Pflege-Kräfte für den Preis vorschlagen.

Organisationen wie das Rote Kreuz, die Caritas oder das Hilfswerk bekommen einen Nominierungs-Bogen zugeschickt. Ein Nominierungs-Bogen ist ein Formular, mit dem man eine Person für den Preis vorschlagen und anmelden kann. Die Caritas und das Hilfswerk sind soziale Einrichtungen, die Pflege und Betreuung für Menschen, die Unterstützung brauchen, anbieten.

7 Gruppen

In 7 Gruppen kann man Menschen die in einem Pflege-Beruf arbeiten vorschlagen: Experte, Vorbild, Neu-Einsteiger, Begleiter, Quer-Einsteiger, Wieder-Einsteiger und Dream-Team. Ein Experte ist ein Mensch, der sich bei bestimmten Thema sehr gut auskennt. Ein Neu-Einsteiger ist jemand, der in einem Beruf neu angefangen hat. Ein Quer-Einsteiger ist eine Person, die aus einem ganz anderen Beruf in die Pflege-Arbeit wechselt. Ein Wieder-Einsteiger ist ein Mensch, der schon länger nicht in seinem Beruf gearbeitet hat, aber diesem Beruf wieder arbeiten will. Ein Dream-Team ist eine Gruppe von Menschen, die besonders gut zusammenarbeitet. Es wird auch einen Award für die Pflege-Kraft des Jahres geben.

Ab 6. Oktober

Ab dem 6. Oktober werden die vorgeschlagenen Pflege-Kräfte in der Kleinen Zeitung und auf der Web-Site von Vita präsentiert. Eine Web-Site ist ein Auftritt einer Firma im Internet. Dort kann man dann für die Pflege-Kräfte im Internet abstimmen. Auch eine Fach-Jury wird dann eine Stimme abgeben können. Eine Fach-Jury ist eine Gruppe von Menschen, die bei einem Wettbewerb über die Sieger entscheidet. Die Pflege-Kraft mit den meisten Stimmen gewinnt. Die Sieger werden dann bei einer Veranstaltung im November 2022 bekanntgegeben und gefeiert.

Bevölkerungs-Pyramide

Alle Gewinner bekommen eine Figur in Form von einer Skulptur. Diese Skulptur wurde von Klaus Mosettig entworfen. Eine Skulptur ist eine Figur, die man als Erinnerung hinstellen kann. Mosettig ist ein Künstler aus der Steiermark. Die Skulptur sieht aus wie eine Pyramide und ist aus Beton. Sie soll die Bevölkerung darstellen. Die Pyramide hat einen Rand aus Gold. Dieser Rand aus Gold soll die Pflege darstellen, die die Bevölkerung zusammenhält.

Unterstützt wird der der Award von Humanomed, dem Roten Kreuz, der Volksbank und der Wirtschafts-Kammer von Kärnten. Humanomed hat mehrere Kur-Häuser und Kranken-Häuser in Kärnten. Die Wirtschafts-Kammer vertritt die Interessen von Firmen und Menschen, die ein eigenes Geschäft haben.