Veranlagung in der Familie

Ragweed und Beifuß sind Kreuz-Allergene. Das bedeutet, dass Menschen auf beide Pflanzen allergisch sein können. Meistens besteht eine Veranlagung einer Allergie in der Familie. Das sagt Alexander Rexeisen. Rexeisen ist ein Haut-Arzt. Ein Haut-Arzt befasst sich mit Erkrankungen der menschlichen Haut. Unter Veranlagung versteht man, wenn eine Krankheit in der Familie öfter vorkommt. Allergien entstehen meistens, wenn man noch jung ist. Der Verlauf von Allergien ist aber bei allen Menschen anders. Bei manchen Menschen wird die Allergie im Alter schwächer. Bei manchen Menschen wird die Allergie im Alter stärker. Das sagt Rexeisen.

Allergie behandeln

Weil man den Pollen nicht ausweichen kann, ist es wichtig, zuerst die Symptome zu behandeln. Zum Beispiel mit Anti-Histaminika oder einem Nasen-Spray. Unter Pollen versteht man den Blüten-Staub. Symptome sind bestimmte Anzeichen für bestimmte Krankheiten. Unter Anti-Histaminika versteht man ein Medikament gegen diese Reaktionen.

Stärkung des Immun-Systems

Wenn das nicht hilft, kann man eine Immun-Therapie machen. Eine Immun-Therapie dauert 3 Jahre. Das sagt Rexeisen. Bei einer Immun-Therapie wird das Immun-System des menschlichen Körpers gestärkt. Mit dieser Therapie kann auch ein Etagen-Wechsel verhindert werden. Das bedeutet, dass die Symptome einer Allergie auf andere menschliche Organe übergehen. Ohne Beschwerden nach der Immun-Therapie Die Immun-Therapie wird mit Spritzen, Tabletten oder Tropfen durchgeführt. Nach der Immun-Therapie sind viele Menschen wieder ohne Beschwerden. Manchmal kommt die Allergie aber zurück. Dann kann man noch eine Immun-Therapie machen. Diese dauert dann 1 Jahr. Das sagt der Pollen-Warndienst. Der Pollen-Warndienst gibt Auskunft über die aktuelle Belastung durch Blüten-Staub.

Tipps für Allergiker

Es gibt Möglichkeiten, eine starke Belastung von Pollen zu vermeiden. Man soll die Pollen-Prognose beobachten. Erst dann soll man die Wohnung oder das Haus lüften. Das sagt Uwe Berger. Berger ist der Leiter des österreichischen Pollen-Warndienstes. Unter Prognose versteht man eine Vorhersage. Die neuesten Vorhersagen findet man auf der Homepage des Pollen-Warndienstes. Diese Vorhersagen kann man für jede Gemeinde in Österreich ansehen.

Im Haus

Die Fenster werden oft in der Nacht aufgemacht. Aber auch da gibt es Pollen. Es kommt darauf an, von wo der Wind die Pollen her weht. Vor dem Lüften soll man sich deshalb die Pollen-Vorhersagen ansehen. Das sagt Berger. Man sollte die Kleidung auch nicht dort ausziehen, wo man schläft oder sich oft aufhält. Außerdem sollte man in den Räumen wo man sich oft aufhält, Luft-Reiniger aufstellen. Mit einem Luft-Reiniger kann man die Menge der Pollen in der Luft abschwächen. Das sagt Berger. Unter Luft-Reiniger versteht man ein Gerät, dass die Luft reinigt.

Im Freien

Im Freien können eine FFP2-Maske, eine Sonnen-Brille und eine Kappe helfen. Jacken und Mäntel soll man gleich im Vor-Zimmer ausziehen und diese dort lassen. Wenn man von draußen kommt, soll man sich die Haare waschen.

Im Auto

Wenn man auf der Autobahn fährt, soll man das Fenster nicht aufmachen. Denn auf Autobahnen und am Rand von Straßen gibt es viel Ragweed. Das sagt Berger.

Im Urlaub

Wenn es möglich ist, sollen Menschen mit Allergien ihren Urlaub am Berg verbringen. Dort gibt es wenig Ragweed. Den Urlaub sollte man nicht im Norden von Italien oder in der Pannonischen Tief-Ebene verbringen. Die Pannonische Tief-Ebene ist eine Region in Ungarn. Man sollte den Urlaub im Westen oder im Norden von Österreich verbringen. Denn dort gibt es wenig Ragweed. Auch auf der Saualpe gibt es wenig Ragweed. Das sagt Berger. Die Saualpe gehört zu den Lavantaler-Alpen und liegt im Osten von Kärnten.