Amazon hat sehr viel Geld für das neue Verteil-Zentrum in Klagenfurt investiert. In einem Verteil-Zentrum werden Pakete gesammelt und sortiert. Von dort werden die Pakete dann ausgeliefert. Das Verteil-Zentrum in Klagenfurt ist fast 8.000 Quadrat-Meter groß und es werden dort 100 Menschen arbeiten. Es gibt keine Probleme damit, Mitarbeiter zu finden. Das sagt Steffen Adler. Adler ist der Sprecher von Amazon. Seit Anfang August werden Pakete vom neuen Verteil-Zentrum in Klagenfurt geliefert. Die Menge der Pakete wird langsam erhöht. Denn es wird geschaut, ob alle Maschinen funktionieren. Auch die Mitarbeiter sollen sich an die Arbeits-Abläufe gewöhnen.

Der Bau-Beginn war im Jahr 2021

Zu Beginn waren viele Menschen gegen den Bau des neuen Verteil-Zentrums. Im Oktober 2021 wurde aber mit dem Bau begonnen. Das Verteil-Zentrum Klagenfurt ist ungefähr gleich groß wie das Verteil-Zentrum in Wien Liesing. Wien Liesing ist ein Bezirk in der Stadt Wien. Man kann das Verteil-Zentrum in Klagenfurt aber nicht mit dem Verteil-Zentrum in Wien vergleichen. Denn in Wien wohnen viel mehr Menschen.

Sehr umweltfreundlich

Die Firma Amazon macht mit Umwelt-Freundlichkeit Werbung. Die Energie für das Klagenfurter Verteil-Zentrum kommt von einem Biomasse-Heizkraftwerk. Ein Biomasse-Heizkraftwerk erzeugt Wärme. Unter Bio-Masse versteht man zum Beispiel Kompost. Das Verteil-Zentrum bekommt auch eine Photovoltaik-Anlage. Unter Photovoltaik versteht man, wenn man aus Sonnen-Licht Strom hergestellt wird. Auf das Dach wird eine Wiese gepflanzt. Am 15. September 2022 wird das Verteil-Zentrum eröffnet.