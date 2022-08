Heidi Lepuschitz hatte ein sehr anstrengendes Wochen-Ende im Tier-Heim. Lepuschitz ist die Leiterin vom Tier-Heim Garten Eden in Klagenfurt. An diesem Wochenende wurde ein kleiner Hund abgegeben. Eine Familie hat diesen Hund im Ausland bestellt. Als sie den Hund bekommen haben, wollte die Familie den Hund nicht mehr haben. Sie hatten sich schon einen anderen Hund bei einem Züchter gekauft. Auch ein Husky wurde von einem Paar im Tier-Heim abgegeben. Ein Husky ist eine Hunde-Rasse und kommt aus dem Norden. Er wird auch Schlitten-Hund genannt. Denn er kann sehr gut Schlitten ziehen. Das Paar war mit dem Husky überfordert.

Später wurden im Tier-Heim noch eine Katze mit 5 Jungen, ein Kaninchen und eine sehr junge Katze abgegeben. Das Tier-Heim ist gerade sehr voll. Es ist so voll, dass das Tier-Heim keine Hunde mehr aufnehmen kann. Das sagt Lepuschitz.

Lepuschitz zählt auf Facebook mehrere Dinge auf, warum Tiere im Tier-Heim abgegeben werden.

Zum Beispiel wird die Wohnung gewechselt und Tiere sind dort nicht mehr erlaubt,

Das Tier wird krank und muss zum Tier-Arzt

Es ist zu wenig Geld für Tier-Futter da

Junge Tiere zerstören die Einrichtung

Das Bellen des Hundes stört die Nachbarn.

Auch vor Toxo-Plasmose haben viele Menschen Angst.

Keine Angst vor Toxo-Plasmose

Was ist Toxo-Plasmose? Toxo-Plasmose ist eine Krankheit und wird durch Würmer übertragen. Diese Würmer gibt es im Kot von Katzen oder in rohem Fleisch. Sie können auch in der Erde vorkommen. Bei einer Schwangerschaft kann Toxo-Plasmose für ein ungeborenes Kind gefährlich sein und tödlich sein.

Muss man eine Katze im Tier-Heim abgeben, wenn die Frau schwanger ist? Nein, das muss man nicht. Das sagt Dagmar Hebein. Hebein ist eine Frauen-Ärztin. Sie hatte in vielen Jahren noch nie einen Fall von Toxo-Plasmose. Sie kennt auch keine Tier-Ärztin, die Toxo-Plasmose hatte. Aber, wer sich sicher sein will, soll in der Schwangerschaft das Katzen-Klo nicht selbst reinigen.

Tier-Hotel für Ferien

Auch im TiKo werden jetzt mehr Tiere abgegeben. Das TiKo ist auch ein Tier-Heim in Klagenfurt. TiKo bedeutet Tierschutz-Kompetenzzentrum. Unter Kompetenz versteht man eine Fähigkeit. Es werden im TiKo aber nicht mehr Tiere als in den vergangenen Sommern abgegeben. Das sagt Nina Zesar. Zesar ist die Presse-Sprecherin vom TiKo. Eine Presse-Sprecherin gibt Informationen eines Betriebs an die Nachrichten weiter. Das TiKo ist aber trotzdem voll. Jetzt sind sehr viele Katzen und Hunde im TiKo. Warum die Tiere abgegeben werden, weiß man nicht. Genannt werden zum Beispiel oft Umzug, Überforderung und Allergien. Unter Allergie versteht man die Reaktion des Körpers auf fremde Stoffe. Zum Beispiel kann man auf Tier-Haare allergisch sein.

Im TiKo gibt es eine Tier-Pension.

Dort kann man sein Haus-Tier abgeben, wenn man in den Urlaub fährt. Die Haus-Tiere werden dann in der Tier-Pension versorgt. Für einen Hund zahlt man 30 Euro am Tag und für eine Katze zahlt man 15 Euro am Tag. Die Tier-Pension wird gut angenommen und ist bis September ausgebucht. Das sagt Zesar.

Hilfe vom Profi

Was soll man tun, wenn man mit seinem Hund überfordert ist und nicht mehr weiß, was man machen soll? Meistens braucht der Mensch die Unterstützung und nicht der Hunde. Der Hund zeigt nur sein natürliches Verhalten und der Hunde-Besitzer kann mit diesem Verhalten nicht umgehen. Viele Hunde-Besitzer kommen zu mir, wenn es schon zu spät ist. Dann gibt es diese Probleme schon für eine lange Zeit und der Hunde-Besitzer hat schon Angst vor seinem Hund. Das sagt Laura Gentile. Gentile ist eine Hunde-Trainerin. Eine Hunde-Trainerin gibt dem Besitzer Rat-Schläge für einen guten Umgang mit einem Hund. Sie lernt einem Hund auf verschiedene Befehle zu gehorchen. In Einzel-Trainings arbeitet die Trainerin mit dem Hund und dem Hunde-Besitzer, um die Probleme zu lösen. Das kann sehr lange dauern. Viele Hunde, die viel bellen, wollen nicht alleine sein. Andere Hunde reagieren sehr schnell auf Geräusche und Wach-Hunde bellen sofort, weil es bei ihnen angeboren ist. Man soll sich also gut überlegen, ob der Hund, den man haben möchte, auch in die Wohnung passt. Das sagt Gentile.