Das Unwetter ist am 21.Juli 2022 in Radenthein und Bad Kleinkirchheim passiert. Unter Unwetter versteht man ein sehr starkes Gewitter, bei dem es sehr stark regnet. Dieses starke Gewitter hat in Radenthein und Bad Kleinkirchheim sehr viel kaputt gemacht. Die Bäche hatten so viel Wasser, dass sie übergegangen sind. Deshalb sind Straßen überflutet worden und man konnte sie nicht mehr befahren. Besonders betroffen ist das Langalmtal. Das Unwetter hat 4 bewirtschaftete Hütten und mehrere private Hütten von der Außen-Welt getrennt. Leider mussten die Gäste nach Hause fliegen. Bürger-Meister Michael Maier sagt: "alle, die weg mussten oder die sich dort unwohl gefühlt haben, wurden weggebracht." Das heißt, die Urlauber mussten nicht im Unwetter-Gebiet bleiben und wurden weggebracht.

Gemeinsam mit der Agrar-Technik des Landes Kärnten wird daran gearbeitet, dass man wieder den Ort mit den Straßen erreichen kann. Das erzählt Bürger-Meister Michael Maier. Vorübergehend konnte über St. Oswald ein Weg so aufgeräumt werden, dass man ihn wieder befahren kann. Aber dort dürfen nur Einsatz-Kräfte wie die Feuerwehr fahren. Man räumt einen weiteren Weg über Mitterberg auf, damit über diesen Weg auch wieder Gäste und Urlauber kommen können.

Katastrophen-Tourismus ist nicht gemeint

Der Bürger-Meister Maier hat aber mit dem Weg über Mitterberg nicht den Katastrophen-Tourismus gemeint. Unter Katastrophen-Tourismus versteht man, dass Leute kommen, um sich die Unwetter-Schäden anzusehen oder zu fotografieren. Viele Leute sind auch in den Ort gekommen, um sich das Unwetter anzuschauen. Das soll nicht so sein. Die Polizei kümmert sich darum, dass die Leute nicht schauen kommen. Sie kümmert sich darum, damit die Feuerwehr gut aufräumen kann. Außerdem ist es für Leute gefährlich, an den Rand der Bäche zu kommen. Durch das Unwetter hat sich viel Holz im Kaninger Bach gesammelt. Das Holz wird mit dem Bagger herausgeholt. In dem betroffenen Unwetter-Gebiet gibt es schon sehr viel Hochwasser-Schutz.

Der Sprecher der Feuerwehren Julian Tronegger sagt, dass dieser Hochwasser-Schutz Schlimmeres verhindert hat. Den kaputten Hochwasser-Schutz baut man jetzt wieder auf. Bei den Aufräum-Arbeiten ist es auch wichtig, dass die Leute wieder Trink-Wasser in die Häuser bekommen. Es ist auch wichtig, dass es eine Internet-Verbindung gibt. Es ist schwer zu sagen, wie lange die Wieder-Herstellung der Straßen dauern wird. Das sagen der Bürger-Meister und der Feuerwehr-Sprecher. Mit Wieder-Herstellung der Straßen ist gemeint, wie lange es dauert, dass man wieder auf den Straßen fahren kann. Ein Feuerwehr-Sprecher ist jemand, der für die Feuerwehr spricht. Die Freiwilligen Feuerwehren, die Berg-Rettung Nockberge und auch die Wasser-Rettung sind auch im Einsatz, um die Unwetter-Schäden aufzuräumen. Sie haben nur kurze Pausen. Diese Unterstützung ist sehr wertvoll und wichtig. Das sagt Bürger-Meister Michael Maier.