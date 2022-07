Das Rote Kreuz Kärnten bietet zum 1. Mal eine Ausbildung für Rettungs-Sanitäter an. Das ist in ganz Österreich einzigartig. Ein Sanitäter leistet bei einem Not-Fall 1. Hilfe und versorgt ein Unfall-Opfer. Für Einsteiger in den Rettungs-Dienst wird eine Ausbildung geboten, die praxisnahe ist. Praxisnahe bedeutet, wenn etwas wie die richtige Arbeit ist. Die Ausbildung bietet auch gute Chancen für die Zukunft.

Berufung

Martin Pirz sagt, dass mit diesem Konzept eine neue Ziel-Gruppe für die Ausbildung zum Rettungs-Sanitäter angesprochen werden soll. Er meint auch, dass die Arbeit eines Rettungs-Sanitäters keine Routine-Arbeit ist. Es gibt immer neue Herausforderungen. Pirz ist der Präsident vom Roten Kreuz Kärnten. Ein Konzept ist ein Plan für ein Vorhaben.

Begrenzte Anzahl der Ausbildungs-Plätze

Am 18. August findet ein Auswahl-Tag statt. Die Plätze für die Ausbildung sind begrenzt. Die Ausbildung dauert 2 Monate. Sie findet unter der Woche von 8 Uhr bis 17 Uhr statt. Die Ausbildung beginnt im Oktober 2022.

Kosten für die Ausbildung

Das Rote Kreuz bezahlt die Kosten für die Ausbildung. Ab dem 1. Ausbildungs-Tag erhält man ein Schul-Geld von 1.050 Euro im Monat. Unter Schul-Geld versteht man das Geld das man bekommt, wenn man eine Ausbildung macht. Wenn man die Abschluss-Prüfungen gemacht hat, bekommt man ein Brutto-Gehalt von 2.100 Euro. Brutto ist das Geld ohne Abzüge. Abzüge sind zum Beispiel Steuern. In 100 Stunden theoretischer Ausbildung und in 160 Stunden praktischer Ausbildung lernt man alles, was man für den Beruf als Rettungs-Sanitäter braucht. Im theoretischen Teil einer Ausbildung lernt man, was man für eine Tätigkeit wissen muss. Im praktischen Teil einer Ausbildung lernt man die richtigen Hand-Griffe.

Weiter-Bildungen

Wenn man mit dem Praktikum das 40 Stunden dauert fertig ist und alle Prüfungen gemacht hat, kann man als Rettungs-Sanitäter arbeiten. Man kann auch Weiter-Bildungen machen. Zum Beispiel zum Notfall-Sanitäter oder zum Einsatz-Lenker. Ein Einsatz-Lenker lenkt ein Rettungs-Auto. Weitere Informationen über die Lehr-Gänge gibt es im Internet auf der Seite vom Roten Kreuz: www.roteskreuz.at/kaernten/lehrgang-rettungsdienst