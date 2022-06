Wer bekommt den Energie-Gutschein?

In Österreich ist der Strom teurer geworden. Der Energie-Gutschein soll dabei helfen, dass man nicht so viel für den Strom zahlen muss. Der Energie-Gutschein ist eine Unterstützung vom Staat Österreich. Der Energie-Gutschein ist 150 Euro wert und wird an alle Haushalte in Österreich gesendet. Den Energie-Gutschein bekommt jeder Mensch der einen Vertrag mit einem Strom-Lieferanten hat. Der Energie-Gutschein kommt dort an, wo man seinen Haupt-Wohnsitz hat. Man kann ihn nur 1-mal für den Haupt-Wohnsitz einlösen. Unter Haupt-Wohnsitz versteht man die Wohn-Adresse, wo man hauptsächlich wohnt.

Wenn eine Person alleine lebt und maximal 55.000 Euro brutto im Jahr Einkommen hat, darf sie den Energie-Gutschein einlösen. Auch wenn mehrere Personen in einem Haushalt leben, dürfen sie nur 1 Energie-Gutschein für den gesamten Haushalt einlösen. Aber nur, wenn sie zusammen als Haushalt maximal 110.000 Euro brutto Einkommen haben. Unter brutto versteht man das Einkommen ohne Abzüge. Abzüge sind zum Beispiel Steuern.

Wann bekommt man einen Energie-Gutschein?

Seit April 2022 bis Ende Juni 2022 werden die Energie-Gutscheine von der Post verschickt. Ab 1. Juli 2022 kann man einen Energie-Gutschein im Internet oder unter der Telefon-Nummer 050-233-798 bestellen, wenn man keinen bekommen hat.

Wann bekommt man keinen Energie-Gutschein?

Dorothea Herzele sagt, dass es aber Probleme gibt. Denn viele Menschen bekommen keinen Energie-Gutschein. Herzele ist von der Arbeiter-Kammer in Wien. In allen Bundes-Ländern gibt es Fragen und Beschwerden zu den Energie-Gutscheinen. Es gibt viele Menschen, die keinen Energie-Gutschein bekommen haben. Das sagt Karl-Heinz Kettel. Kettel ist von der Arbeiter-Kammer Steiermark.

Es gibt ein großes Problem:

Die Mieter, welche Strom zahlen, aber keinen eigenen Vertrag mit einem Strom-Lieferanten haben, bekommen keinen Energie-Gutschein. Denn der Vermieter versorgt das Wohn-Haus mit nur 1 Strom-Zähler. Ein Strom-Zähler misst den Strom-Verbrauch eines Haushalts. Auch der Vermieter bekommt meistens keinen Energie-Gutschein, weil es nicht sein Haupt-Wohnsitz ist.

Weil es auch in Mehrgenerationen-Häusern oft nur 1 Strom-Zähler gibt, bekommen die Menschen, die dort leben auch nur insgesamt 1 Energie-Gutschein. In einem Mehrgenerationen-Haus leben junge und alte Menschen zusammen.

Menschen die studieren und alleine wohnen, bekommen nicht immer einen Energie-Gutschein. Denn oft haben die Eltern den Strom-Vertrag abgeschlossen. Die Eltern können den Energie-Gutschein nur für den eigenen Haushalt einlösen.

Wann bekommt man das Geld?

Die eingereichten Gutscheine werden an die Strom-Lieferanten geschickt. Bei der nächsten Strom-Abrechnung werden dann die 150 Euro von der Strom-Rechnung abgezogen. Die nächste Strom-Abrechnung kommt bei vielen Haushalten erst im nächsten Jahr. Das ist aber sehr spät. Das sagt die Arbeiter-Kammer. Der Energie-Gutschein ist eine gute Idee, aber sollte noch einmal angepasst werden. Das meint Herzele.

