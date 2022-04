Die Euro-Fighter des Österreichischen Bundesheeres trainieren von 25. April 2022 bis 6. Mai 2022 Abfang-Manöver im Überschall-Bereich. Der Euro-Fighter ist ein sehr schnelles Flugzeug des österreichischen Bundes-Heers. Unter Abfang-Manöver versteht man eine bestimmte Übung für den Ernst-Fall.

Dabei wird trainiert, feindliche Flug-Zeuge abzufangen, die in den österreichischen Luft-Raum geflogen sind. Die Flieger werden mit 1.200 Stunden-Kilometer in 12.500 Meter Höhe unterwegs sein. Das ist sehr schnell. Das nennt man auch Überschall-Flug. Ein Überschall-Flug ist ein sehr schneller Flug. Man fliegt schneller als das Geräusch, das das Flugzeug macht. Wenn man so schnell fliegt, kommt es zu einem Knall in der Luft. Das ist aber nicht schlimm, es ist ein Geräusch, das passiert, wenn Flugzeuge so schnell fliegen. Es sind täglich 2 dieser Überschall-Flüge zwischen 8 Uhr und 16 Uhr geplant. Deshalb kann es in dieser Zeit zu diesen Knall-Geräuschen kommen. Wie laut diese Knall-Geräusche sind, kann verschieden sein. Die Lautstärke ist von der Flug-Höhe, der Umgebung und dem Wetter abhängig.

Maßnahmen, damit die Knall-Geräusche nicht so laut sind:

Damit die Knall-Geräusche von den Schall-Flügen in Wohn-Gebieten nicht so laut sind, trifft das Bundes-Heer folgende Maßnahmen:

Es wird darauf geachtet, dass die Euro-Fighter nicht so lange in dieser Geschwindigkeit fliegen, in der es knallt.

Man hat Dokumentationen über die Flüge. Das heißt, man sammelt Informationen darüber, wie oft und wie laut es knallt. Diese Dokumentationen helfen dann, die Flüge so zu planen, dass es nicht so viel knallt.

Über Städte, in denen viele Menschen leben, wird es keine Überschall-Flüge geben. Zum Beispiel über den Landes-Hauptstädten und der Bundes-Hauptstadt.

Zwischen 12 Uhr und 13 Uhr gibt es keine Überschall-Flüge. Auch an den Wochen-Enden wird es keine Überschall-Flüge geben.

Die Flüge finden sehr hoch in 12.500 Metern statt, damit der Überschall-Knall am Boden nicht so laut ist.

Überschall-Flüge in ganz Österreich

Überschall-Flüge der Euro-Fighter wird es über ganz Österreich geben. Ausgenommen sind Gebiete, wo viele Menschen wohnen. Auch in Tirol und Vorarlberg wird es keine Überschall-Flüge geben. Die Gebiete, in denen die Übungen stattfinden, werden vom Bundes-Heer und der Flug-Sicherung festgelegt. Damit es am Boden nicht so laut ist, werden die Flugzeuge in großer Höhe fliegen.

Klaudia Tanner sagt, dass dieses Training sehr wichtig ist. Tanner ist die Österreichische Verteidigungs-Ministerin. Die Übungen sind sehr wichtig, damit die Luft-Überwachung von Österreich funktioniert. Auch die Flug-Sicherheit bei Einsätzen im Überschall-Bereich ist wichtig. Die Flug-Sicherung kümmert sich um die Sicherheit von Flugzeugen. Zum Beispiel achtet die Flug-Sicherung auf genügend Abstand zwischen den Flugzeugen am Himmel.

Deshalb arbeiten das Bundes-Heer und die Flug-Sicherung bei diesem Training zusammen. Auch die Abstimmung und Kommunikation zwischen Bundes-Heer und Flug-Sicherung wird bei diesen Übungen trainiert. Die Überschall-Flüge sind für die Piloten sehr anstrengend. Aber es ist wichtig, dass die Piloten diese Übungs-Flüge machen, weil man sie nicht in anderen Situationen nachstellen kann.

Alle Termine und Orte der Überschall-Flüge werden auf www.facebook.com/bundesheer angezeigt.

Hier geht's zum Original-Artikel: