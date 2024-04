Im Bezirk St. Veit sind Pakete vom Himmel gefallen.

Das hat die Menschen verunsichert.

Das war eine Luft-Landeübung des Bundes-Heeres.

Die Pakete waren Fallschirm-Springer vom Österreichischen Bundes-Heer.

Im April wird es noch weitere Luft-Landeübungen in Kärnten geben.

Das Bundes-Heer hat das mitgeteilt.

Das Bundes-Heer bittet um Verständnis für den Hubschrauber-Lärm.

Bei der Luftlande-Ausbildung und der Flugretter-Fortbildung nehmen insgesamt 150 Soldatinnen und Soldaten des Jäger-Bataillon 25 in Klagenfurt und des Pionier-Bataillon 1 in Villach teil.

Auch 5 Hubschrauber vom Typ S-70 Black Hawk (gesprochen: Bläk Hok), sowie Augusta Bell und Bell OH-58 „Kiowa“ sind dabei.

Die Ausbildung der Soldaten

Das Jagd-Kommando bildet die Soldaten für zukünftige Einsätze im Inland und Ausland und gemeinsame Einsätze aus.

In der Ausbildung geht es um die Arbeit mit den Hubschraubern.

Also, wie man Hubschrauber richtig steuert und bedient.

Es geht um das Einweisen, die Annährung und das rasche Aufsitzen und Absitzen von den Hubschraubern.

Der Transport von Soldaten, Waffen und Ausrüstung wird immer wieder trainiert.

Das sagt das Bundes-Heer.

Viele Übungs-Termine

Die 1. Hubschrauber sind am Montag, dem 08.04. 2024 am Gelände der Khevenhüller-Kaserne in Klagenfurt gelandet.

Es gibt auch Flug-Termine am 11. April und 18. April.

Die Flüge sind jeweils Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 20 Uhr.

Die betroffenen Gebiete sind Klagenfurt, Klagenfurt-Land (Ferlach), St. Veit, Liebenfels und Launsdorf.