In Österreich gibt es 8 Abhol-Stationen bei Interspar-Märkten.

Jetzt wurde auch in Kärnten eine Abhol-Station aufgestellt.

Diese Abhol-Station steht am Park-Platz vom Interspar in der Durchlass-Straße 4 in Klagenfurt.

Man kann die Lebens-Mittel im Online-Shop bestellen.

Ein Online-Shop ist ein Geschäft im Internet.

Die Internet-Seite vom Online-Shop ist: www.interspar.at/shop/lebensmittel

Man kann die Lebens-Mittel dann bei der Abhol-Station abholen.

Es sind noch mehr Abhol-Stationen geplant.

Im Interspar Online-Shop gibt es 21.000 Artikel.

Nach der Bestellung bekommt man eine Bestell-Bestätigung als E-Mail.

Mit der Bestätigung bekommt man einen QR-Code.

Ein QR-Code ist ein Code aus Punkten.

Dieser QR-Code hat die Form von einem Quadrat.

Wenn man einen QR-Code scannt, kommt man zu verschiedenen Inhalten.

Zum Beispiel zu Internet-Seiten, Texten oder Videos.

Nach der Bestellung bekommen die Kunden einen Abhol-Code als E-Mail zugeschickt.

Ein Abhol-Code ist eine Nummer.

Eine E-Mail (gesprochen: I-Mehl) ist Post über das Internet.

Den Abhol-Code muss man am Touch-Screen der Abhol-Station eingeben.

Ein Touch-Screen (gesprochen: Tatsch-Skrien) ist ein Bildschirm, den man mit Berührung bedienen kann.

Wenn man den Abhol-Code eingegeben hat, leuchtet ein rotes Licht beim richtigen Abhol-Fach auf.

Dann kann man seine Bestellung herausnehmen.

Wenn man den QR-Code bei der Abhol-Station scannt, wird auch das richtige Fach geöffnet.

Scannen ist ein englisches Wort für erfassen oder einlesen.

Ein Scanner liest einen bestimmten Code.

Zum Beispiel einem QR-Code.

Auch gekühlte Lebens-Mittel möglich

Die Abhol-Station hat verschiedene Zonen.

Das heißt, die Fächer haben verschiedene Temperaturen.

Es gibt normale Fächer, Gefrier-Fächer und Kühl-Fächer.

Lebens-Mittel aus dem Kühl-Fach oder aus dem Gefrier-Fach bleiben bis zur Abholung gekühlt.

Man kann die Bestellung noch am selben Tag abholen.

Man kann sich aber auch selbst aussuchen, wann man die Bestellung abholt.

Das Hinterlegen der Bestellung in der Abhol-Station kostet 1 Euro.

Wenn die Bestellung mindestens 100 Euro kostet, ist das Hinterlegen kostenlos.

Die Abhol-Zeiten in Klagenfurt sind:

· Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 19 Uhr

· Samstag von 9 Uhr bis 17 Uhr.