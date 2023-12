Für viele Menschen gehört eine Advent-Veranstaltung zum Advent dazu.

In Mittel-Kärnten gibt es einige besondere Veranstaltungen.

In diesem Artikel werden einige Veranstaltungen vorgestellt.

Längsee:

Am Freitag, den 8. Dezember gibt es um 15 Uhr ein Glühwein-Opening im Strandbad am Längsee.

Um 17 Uhr gibt es ein Christbaum-Tauchen.

Beim Christbaum-Tauchen wird ein Christbaum aus dem Wasser aufgetaucht.

Das Christbaum-Tauchen machen die Freiwillige Feuerwehr Thalsdorf, die Wasser-Rettung Längsee und das Scuba-Team-Kärnten.

Scuba ist eine Art von Tauchen.

Burg Hochosterwitz:

Vom 8. bis 10. Dezember gibt es einen Weihnachts-Markt.

Dort gibt es verschiedene Dinge zum Essen.

Es gibt auch eine Schmiede, Schnitzer, Krippen-Bauer und Imker.

Man kann zu Fuß auf die Burg gehen oder mit dem Lift fahren.

Amt-Hof in Feldkirchen:

Dort ist die Irin Shirley Grimmes zu hören.

Mit ihrer Schweizer Band wird sie auch in Österreich viele Fans haben.

Mit „3 On The Bund“ wird sie auftreten. Das ist der Name ihrer Band.

Am Samstag, den 9. Dezember gibt es das Irish Christmas Festival.

Dieses Konzert findet um 20 Uhr im Amt-Hof in Feldkirchen statt.

Fuchspalast St. Veit:

Am 17. Dezember gibt es im Fuchs-Palast vom Modern Music College ein Weihnachts-Konzert.

Das Weihnachts-Konzert steht unter dem Motto „Christmas meets Pop“.

Der Beginn ist um 18 Uhr.

Weihnachten mit Tieren:

Für die kleinen Gäste gibt es eine Advent-Veranstaltung im Streichel-Zoo Knappenberg.

Für die Kinder gibt es viele Tiere zum Anschauen.

Es gibt zum Beispiel: Esel, Ziegen, Schafe und auch Schweine.

Von 9. bis 10. Dezember findet die Weihnachts-Veranstaltung statt.

Sie beginnt um 14 Uhr.

Neben den Tieren gibt es verschiedene Dinge zum Essen, Zauberer, Schatten-Theater und einen Perchten-Lauf.

Stille Nacht, heilige Nacht:

Stille Nacht, heilige Nacht ist eines der bekanntesten Weihnachts-Lieder auf der ganzen Welt.

Das Weihnachts-Lied gibt es seit 1818.

Der Autor Hans Müller und der Komponist Georg Stampfer haben zur Geschichte von „Stille Nacht, heilige Nacht“ ein Musical gemacht.

Ein Autor ist jemand, der Geschichten oder Bücher schreibt.

Ein Komponist ist jemand, der Musik macht.

Das Musical erzählt die Geschichte von der Entstehung des Weihnachtsliedes.

Am Freitag, den 22. Dezember, wird das Musical um 20 Uhr im Feldkirchner Stadtsaal aufgeführt.

Markt im Berg-Stollen:

Der Bergwerks-Advent bittet jedes Jahr ein schönes Schauspiel.

Der Bergwerks-Advent findet im Knappenberger Stollen statt.

Der Advent-Markt hat eine Länge von 900 Metern.

Die Besucherinnen und Besucher können am 8. Dezember ab 13 Uhr Handwerk-Kunst ansehen und danach etwas essen.

Ab 14 Uhr werden Geschichten er von früher zählt, um 15.30 Uhr kommt der Nikolaus.

In Friesach werden Weihnachts-Märchen erzählt:

Jedes Jahr gibt es in Friesach schöne Weihnachts-Märchen für die großen und kleinen Gäste.

Das Märchen heißt: „Von einer, die auszog Weihnachten zu erleben“.

Christian Krall hat das Stück gemacht.

Das Stück wurde mit dem Kärntner Buch-Preis ausgezeichnet.

Die Geschichte handelt von der kleinen Martina.

Die kleine Martina kennt Weihnachten nicht.

Ihr Vater feiert das Fest nicht mehr, weil die Mutter von Martina zu Weihnachten gestorben ist.

Eines Tages kommt ein Adler zu Martina.

Er findet es ganz schlimm, dass Martina Weihnachten nicht kennt.

Die Musik ist von Matthias Ortner.

Termine sind am 9. Dezember um 18 Uhr, Sonntag 10. Dezember, Sonntag, 17. Dezember um 18 Uhr und am 26. Dezember um 15 und 18 Uhr.

Charles Elkins im Schloss Albeck:

Im Schloss Albeck gibt es viele Advent-Veranstaltungen.

Am 17. Dezember gibt es um 11 Uhr eine Weihnachts-Lesung.

Diese Lesung ist von Charles Elkins .

Charles Elkins ist Schauspieler und hat in Serien wie zum Beispiel Schlosshotel Orth oder ein Schloss am Wörtersee mitgespielt.

Evelin Schuler spielt bei der Lesung mit der Harfe.