Lange Zeit war es ruhig in Israel. Am vergangenen Samstag (7. Oktober) begannen in Israel die Sirenen zu heulen. Die radikale Palästinenser-Gruppe Hamas begann mit ihren Angriffen. Die israelische Regierung sowie die Bevölkerung wurden davon überrascht.

Bei den Hamas handelt es sich um eine radikal-islamische Palästinenser-Gruppe. Entstanden ist die Gruppe im Jahr 1987. In westlichen Ländern werden sie als Terror-Gruppe eingestuft. Die Gruppe hält sich am Gaza-Streifen auf. Der Gaza-Streifen ist ein Küstengebiet zwischen Israel und Ägypten. Seit vielen Jahren gibt es zwischen Israel und dem Gebiet Auseinandersetzungen.

Immer wieder Angriffe

In Israel kommt es immer wieder zu Angriffen. Mit diesen Angriffen war aber nicht zu rechnen. Mehr als 2200 Raketen schickte die Hamas-Gruppe aus dem Gaza-Streifen auf Israel. Wenig später überschritten Kämpfer der Hamas die Grenze zu Israel.

Immer wieder kommt es zu Schuss-Wechseln. Die Zahl der Toten und Verletzten steigt. Zudem wurden mehr als 100 Menschen von den Hamas als Geiseln genommen. Am Sonntag (8. Oktober) rief die israelische Regierung den Kriegs-Zustand aus.