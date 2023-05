Am Samstag (6. Mai) wurde das Graz Museum Schlossberg mit dem European Museum of the Year Award 2023 (Emya) ausgezeichnet. Die Verleihung war in Barcelona (Spanien). "European Museum of the Year" ist Englisch und bedeutet: Europäisches Museum des Jahres.

Emya gilt als der bedeutendste Museums-Preis Europas. Unter den Nominierten waren 32 Museen aus 9 Ländern in Europa. Das Grazer Museum war als einzige Einrichtung aus Österreich nominiert.

Inklusion

Die Auszeichnung würdigt neue Ideen von Museen. Das Graz Museum Schlossberg wurde im Besonderen für den inklusiven Schwerpunkt ausgezeichnet. Im Graz Museum Schlossberg sind nämlich alle Bereiche barrierefrei. Zudem gibt es Angebote für blinde und seh-behinderte Menschen. Dazu zählt zum Beispiel ein Tastmodell vom gesamten Gelände vor dem Eingang. Mit Hilfe von Hör-Texten können sich Besucher auch in leichter Sprache Informationen und Wissenswertes anhören.