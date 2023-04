In Exmouth konnte man für ungefähr 1 Minute eine besondere Sonnen-Finsternis beobachten. Exmouth ist ein Küsten-Ort in West-Australien. Tausende Menschen sahen sich die Sonnen-Finsternis an. Die Sonnen-Finsternis konnte man vor allem im Westen Australiens sehen. Auch in Sydney und Melbourne konnte man teilweise eine Sonnen-Finsternis sehen.

Die Sonnen-Finsternis konnte man auch in anderen Ländern sehen. So zum Beispiel in West-Neuguinea, Indonesien und auf den Philippinen.

Das Besondere daran

In anderen Orten konnte man die Sonnen-Finsternis nur teilweise sehen. Dabei verdeckte der Mond die Sonne nur zum Teil.

In Exmouth in Australien war die Sonnen-Finsternis besonders. Bei dieser schob sich der Mond vollständig vor die Sonne. Und das für fast 1 Minute. Man konnte am Anfang und Ende der Sonnen-Finsternis nur noch einen Ring von der Sonne sehen. Das passiert nur sehr selten. Solch eine Sonnen-Finsternis kann man erst im Jahr 2031 wieder beobachten.