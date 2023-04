In dem kleinen westaustralischen Küstenort Exmouth hat am Donnerstagmittag (Ortszeit) ein seltenes Spektakel stattgefunden: Für rund 58 Sekunden konnten Tausende Menschen eine totale Sonnenfinsternis beobachten.

© (c) APA/AFP/Timeanddate, Perth Observatory, /- (-)

Auf einer Aussichtsplattform, die etwa 20 Kilometer außerhalb des Ortes vorab errichtet worden war, brachen Schaulustige aus aller Welt in Jubel aus, als sich der Mond komplett vor die Sonne schob und so den Himmel verdunkelte.

"Es war überwältigend", sagte NASA-Astronom Henry Throop dem australischen Nachrichtensender ABC. "Es dauerte nur eine Minute, aber es fühlte sich wie eine lange Zeit an." Vor allem im Westen Australiens war das Spektakel gut zu sehen, aber auch in den Metropolen Sydney und Melbourne konnten Menschen am Nachmittag eine partielle Sonnenfinsternis beobachten. Neben Australien war die Sonnenfinsternis auch in Osttimur, Westneuguinea, Indonesien und auf den Philippinen zu sehen.

© (c) AP (Aaron Bunch)

Bei dem Himmelsereignis handelte es sich um eine sogenannte hybride Sonnenfinsternis, eine Mischung aus einer totalen und einer ringförmigen Sonnenfinsternis. Der Mond verdeckt hierbei die Sonne nicht durchgehend vollständig, zu Beginn und Ende ist ein Sonnenring zu sehen. Das Phänomen macht nur etwa drei Prozent aller Sonnenfinsternisse aus und wird erst im November 2031 wieder erwartet.