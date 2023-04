In der Steiermark wird gerade viel Geld für Wasser-Kraftwerke ausgegeben. Diese Kraftwerke in Graz-Umgebung erzeugen Strom durch die Kraft des Wassers. Die Wasser-Kraftwerke in Graz und Graz-Umgebung stehen an der Mur. Sie liefern ungefähr ein Drittel des Stroms, der in der Region gebraucht wird.

Mehr Kraftwerke

Viele Millionen Euro werden für Wasser-Kraftwerke ausgegeben. So wird zum Beispiel das Wasser-Kraftwerk in Laufnitzdorf modernisiert. Dieses Kraftwerk liefert bereits seit dem Jahr 1931 Strom. Es entstehen auch neue Wasser-Kraftwerke entlang der Mur. Im Jahr 2024 soll das neue Kraftwerk in Gratkorn 15.000 Haushalte mit Strom versorgen. Die Kosten für die Bau-Arbeiten betragen 79 Millionen Euro. Weitere Wasser-Kraftwerke sind in Planung. So gibt es gerade Planungen für das Kraftwerk-Projekt in Stübing. 2024 sollen Unterlagen für die Umwelt-Verträglichkeits-Prüfung eingereicht werden.

Kritik der Umwelt-Schützer

Wegen der vielen Kraftwerke entlang der Mur gibt es aber auch Kritik. Umwelt-Schützer meinen, dass die Kraftwerke zu viel für die Natur seien. So gibt es zum Beispiel die Sorge, dass die Fischart Huchen aus der Mur verschwinden könnte.