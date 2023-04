Am 1. April hat es in der Rössel-Mühle in Graz gebrannt. Die Rössel-Mühle ist ein historisches Gebäude in Graz. Es wurde erstmal im 13. Jahrhundert urkundlich erwähnt.

Der Brand wurde gelöscht. Es wurde niemand verletzt. Das Gebäude ist schwer beschädigt. Es muss geprüft werden, ob das Gebäude abgerissen werden muss.

In der Rössel-Mühle wurde früher Mehl hergestellt. Die Mühle ist seit 2014 geschlossen. Bis heute wird Mehl unter dem Namen "Rössel-Mühle" verkauft.

Neue Gebäude

Die Eigentümer wollen das Grundstück anders nutzen - zum Beispiel für Wohnungen, Gewerbe- oder Kultur-Einrichtungen. Dafür muss das Grundstück von der Stadt Graz umgewidmet werden. Das fordern die Eigentümer seit längerer Zeit. Jedes Grundstück darf nur für einen bestimmten Zweck verwendet werden. Wenn sich der Zweck ändert, muss das Grundstück umgewidmet werden.