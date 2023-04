Ab 3. April gibt es den neuen Asterix-Comic mit dem Titel "Im Reich der Mitte" im Handel.

Ab Mitte Mai kann man sich den Asterix-Realfilm "Im Reich der Mitte" in den Kinos ansehen.

Reise führt nach China

In dieser Geschichte reisen die beiden Gallier Asterix und Obelix nach China. Dort wollen sie der in Not geratenen Kaiserin helfen. Zudem macht sich auch der römische Herrscher Cäsar mit seiner Armee auf den Weg nach China, um das Land zu erobern.