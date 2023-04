Unsere gallischen Freunde Asterix und Obelix lieben das Reisen: Sie waren in Amerika, kämpften als Legionäre auf afrikanischem Boden, bauten für Architekt Numerobis in Ägypten einen Palast, übernachteten in einem Stall in Bethlehem und halfen Radscha Nihamavasah im Gangestal aus der Patsche.