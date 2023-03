Kaffee-Bauern wird ab August mehr für ihren Kaffee bezahlt. Fairtrade erhöht den Mindest-Preis für Kaffee. So soll sichergestellt werden, dass die Kaffee-Bauern weiterhin Kaffee anbauen. Auch weltweite Liefer-Ketten wären damit gesichert. Rund 900.000 Kaffee-Bauern in 31 Ländern bauen Fairtrade-Kaffee an.

Gründe für die Erhöhungen sind die Klima-Krise und die Inflation. Inflation ist, wenn Waren teurer werden. Das heißt, dass man mit der gleichen Menge Geld weniger kaufen kann als vorher.

Neuer Mindest-Preis

Die neuen Mindest-Preise für Kaffee steigen um bis zu 29 Prozent. Das ist aber bei jeder Kaffee-Sorte unterschiedlich. Ein Beispiel: Gewaschene Arabica-Bohnen kosten dann 1,65 Euro pro britischem Pfund. Britisches Pfund ist eine Maßeinheit und entspricht rund 454 Gramm. Die Steigerung beträgt rund 40 Cent pro Pfund.